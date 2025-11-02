El arma con el que recibió un tiro la joven herida en la cara en Leganés se habría disparado accidentalmente, según su novio

Detienen al novio de la joven que recibió un disparo en la cara en Leganés: se le investiga por un posible delito de violencia machista

LeganésAgentes de Policía Nacional detuvieron en la tarde de este sábado al novio de la joven de 21 años que sufrió un disparo de arma de fuego en la cara en Leganés.

Así lo han trasladado desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que ha indicado que se le ha arrestado por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, lesiones y violencia de género.

El arma se habría disparado de manera accidental

Ambos volvían de madrugada a la casa del varón cuando se encontraron en la calzada una caja con un arma de fuego que, tras subir al piso, manipularon.

Entonces la misma se habría disparado accidentalmente hiriendo a la mujer en el pómulo.

La víctima fue hallada sola y tirada en el suelo de la calle

Tras ello, bajaron a lanzar el arma entre unos arbustos y llamaron a Emergencias 112 Comunidad de Madrid para que la herida fuera atendida.

Presentaba agujero de entrada y salida y fue trasladada en estado grave por Summa 112 al Hospital 12 de Octubre.

A la llegada de los sanitarios y los agentes, la joven herida estaba sola y tirada en el suelo, según han informado las mismas fuentes.

La Policía continúa investigando el suceso

La Policía Nacional ha recuperado el arma que estaba escondida en unos arbustos de la zona y continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron a las 6:55 horas del sábado, y la joven fue atendida en la avenida de la Lengua Española, en una popular zona de ocio de Leganés, junto al espacio La Cubierta donde se celebraba una fiesta de Halloween.