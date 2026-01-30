El colapso de un nuevo puntal se produjo tras la crecida del río

El caudal del río Guadalete obliga a mantener la evacuación de los 650 vecinos de la zona rural de Jerez, en Cádiz

CádizEl centenario Puente de San Miguel en Arcos de la Frontera, Cádiz, podría sufrir un colapso en las próximas horas después de vencerse uno de los puntales que lo sustentan tras las obras de contención que se llevaron a cabo hace unos meses.

Las intensas lluvias sufridas en los últimos días en la zona por el fuerte temporal que azota Andalucía han provocado que la fuerza del agua por la crecida del río haya arrastrado a la estructura de hierro que se instaló recientemente y de la que muchos vecinos tildan de chapuza.

El puente se encuentra cerrado al tráfico tras sufrir daños en su estructura desde el hace meses.

No es la primera vez y los vecinos piden soluciones

Tras varias medidas más para garantizar la seguridad de este puente centenario, cerrado al tráfico, se trasladó a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz la situación actual, además de solicitar apoyo económico para su rehabilitación.

El pasado 10 de diciembre "un estruendo" alertó a los vecinos del barrio Bajo de Arcos, donde el Puente de San Miguel, conformado por una estructura metálica, sufrió daños al romperse una de las vigas que sostenía su estructura de hierro. Ante esto, se optó por cerrarse al tráfico este acceso, acordonando su entrada y salida por motivos de seguridad.