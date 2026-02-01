Redacción Andalucía Agencia EFE 01 FEB 2026 - 14:02h.

El presidente del Gobierno ha admitido que las ayudas a afectados "no van a reparar nunca la pérdida de sus seres queridos"

Pedro Sánchez ha defendido que "Óscar Puente ha estado dando la cara desde el primer momento de la tragedia"

CórdobaEl presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha prometido este 1 de febrero "estar siempre" con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Después de haber dicho ya que "llegará hasta el final" tras lo ocurrido.

Lo ha dicho en un mitin celebrado en Teruel en el que ha participado en el marco de la candidatura socialista a las elecciones regionales del 8 de febrero. También ha hablado de las pensiones.

El líder del PSOE ha querido volver a trasladar todo el cariño del Ejecutivo y su solidaridad a los afectados del trágico suceso con los dos trenes que colisionaron.

"Les vamos a acompañar hoy, mañana y los días que hagan falta", ha asegurado, antes de referirse a Alberto Núñez Feijóo, aunque sin nombrarle, para defender a su ministro de Transportes.

"Dando la cara desde el primer momento"

"Quien mintió al decir que estaba puntualmente informado en tiempo real de la dana de Valencia no va a dar lecciones a un Óscar Puente que ha estado al pie del cañón y dando la cara desde el primer momento de la tragedia", ha recordado.

Además, ha repetido que el Gobierno aprobó en su último Consejo de Ministros un paquete de ayudas para los familiares y heridos "de ese terrible accidente".

Aunque ha admitido que todo este dinero que destinarán a ellos "por supuesto, no van a reparar nunca la pérdida de sus seres queridos" en Adamuz.