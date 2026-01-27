El juez de la Audiencia Nacional ha pedido a Fiscalía que informe sobre si se debe investigar al ministro por el accidente ferroviario de Adamuz

El Gobierno aprueba ayudas de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes de tren en Adamuz y Gelida, con 210.000 euros por fallecido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado esta tarde su respaldo al ministro de Transportes, Óscar Puente, entrando juntos al Congreso de los Diputados para encarar la votación del decreto ómnibus que el Gobierno ha perdido.

Precisamente este martes el juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si el tribunal debe investigar al ministro de Transportes, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, en el que perdieron la vida 45 personas.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado ha incoado diligencias previas después de recibir una denuncia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas. El juez, en concreto, ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y sobre si ve pertinente abrir causa penal.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 también ha pedido a la Fiscalía que informe, además, sobre las diligencias a practicar si así lo estima. Todo ello, después de haber recibido la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia. Cabe destacar que Puente goza de aforamiento, por lo que solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas la citada agencia ven difícil que las diligencias lleguen a transformarse en una causa en la Audiencia Nacional por, precisamente, esa cuestión de competencia.

El Congreso tumba el decreto ómnibus

El Congreso ha derogado este martes, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el real decreto ley 'ómnibus' que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y medidas como la congelación de las cuotas de los autónomos. Sí ha salido adelante el decreto de ayudas al transporte público.

Aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, había pedido a los grupos parlamentarios que apoyaran el decreto para evitar "hacer daño a millones de ciudadanos", las cuatro formaciones han cumplido su amenaza y han rechazado el real decreto.

Las medidas incluidas en la norma, que estaban en vigor desde el pasado mes de diciembre, decaerán cuando la votación de este martes se publique en el BOE, lo que supondrá desde el fin de las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos hasta la eliminación de la prohibición de cortar los suministros a los colectivos vulnerables.