Un fallecido y un herido en el desembarco de una patera en Carboneras, en Almería
Todos ellos han sido atendidos en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)
Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario durante el desembarco de una patera detectada este lunes en la playa de Los Muertos, en Carboneras, en Almería.
Según han informado a fuentes de la investigación, un aviso ha alertado de la presencia de una embarcación rápida frente al litoral de Carboneras minutos antes de las 12:45 horas, lo que ha movilizado a los servicios de emergencias, que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre.
En la intervención también han rescatado a otro hombre que ha sido evacuado a un centro hospitalario con lesiones de consideración y que iba a bordo en la misma patera junto a una veintena de adultos y un menor, todos en aparente buen estado de salud.
Durante la jornada se ha alertado de otras embarcaciones en la misma zona del litoral que podrían trasladar a más migrantes
En concreto, en la playa del Sopalmo, en el término municipal de Mojácar, ha tocado tierra una patera con medio centenar de personas a bordo, mientras que los equipos de respuesta inmediata ante emergencias de la Cruz Roja han sido activados este lunes para atender a tres grupos formados por 42, 40 y 30 inmigrantes tras haber sido interceptados en alta mar.