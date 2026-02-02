Un fallecido y un herido en el desembarco de una patera en Carboneras, en Almería

Todos ellos han sido atendidos en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)

Tres detenidos por el apuñalamiento de un hombre en una zona de ocio nocturno en Málaga: podría haber más implicados

Compartir







Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario durante el desembarco de una patera detectada este lunes en la playa de Los Muertos, en Carboneras, en Almería.

Según han informado a fuentes de la investigación, un aviso ha alertado de la presencia de una embarcación rápida frente al litoral de Carboneras minutos antes de las 12:45 horas, lo que ha movilizado a los servicios de emergencias, que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre.

En la intervención también han rescatado a otro hombre que ha sido evacuado a un centro hospitalario con lesiones de consideración y que iba a bordo en la misma patera junto a una veintena de adultos y un menor, todos en aparente buen estado de salud.

Durante la jornada se ha alertado de otras embarcaciones en la misma zona del litoral que podrían trasladar a más migrantes

En concreto, en la playa del Sopalmo, en el término municipal de Mojácar, ha tocado tierra una patera con medio centenar de personas a bordo, mientras que los equipos de respuesta inmediata ante emergencias de la Cruz Roja han sido activados este lunes para atender a tres grupos formados por 42, 40 y 30 inmigrantes tras haber sido interceptados en alta mar.