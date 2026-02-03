La Confederación Hidrográfica está vaciando los embalses en la medida de lo posible para que puedan cumplir su función

Los embalses están al 67,3% de su capacidad y suben 8,1 puntos tras la borrasca Kristin

Emergencias se prepara para una importante crecida del río Guadalquivir ante las intensas lluvias previstas en Andalucía. La Confederación Hidrográfica está vaciando los embalses en la medida de lo posible para que puedan cumplir su función de regulación y amortiguar el aumento del caudal.

Ante esta situación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios y ha anunciado la suspensión de las clases presenciales en toda Andalucía, excepto en la provincia de Almería. La enseñanza se impartirá de forma telemática. “Se impartirán a distancia, de forma online, ya que nuestros centros cuentan con los medios necesarios para ello”, ha explicado.

Especial atención en Cádiz

La atención se centra especialmente en la provincia de Cádiz y, en concreto, en Grazalema, donde llueve sobre mojado. El municipio ha registrado el enero más lluvioso de los últimos 56 años, con más de 40 días consecutivos de precipitaciones. En esta zona se superan habitualmente los 2.000 litros por metro cuadrado al año, lo que la convierte en el pueblo donde más llueve de media en toda España.

Las autoridades temen ahora cómo puede comportarse un terreno saturado de agua, con riesgo de caída de árboles, desprendimientos de rocas y colapso de zonas de monte. El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que teletrabajen, que no salgan del núcleo urbano y que eviten desplazamientos innecesarios, incluso para hacer compras.

Y la situación podría empeorar: para mañana se esperan más de 200 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, una previsión que ha llevado a activar la alerta de nivel rojo a partir de la próxima madrugada.