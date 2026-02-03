El pasado martes por la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso amarillo por nieve en toda la Sierra de Madrid

La borrasca Leonardo dejará nevadas de hasta 900 metros: la Aemet vuelve a activar los avisos por lluvias y viento

La borrasca Leonardo, el sexto temporal de gran impacto de este 2026, ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activar, desde el pasado martes, la alerta naranja en zonas costeras como Galicia y Andalucía y la alerta amarilla en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Tras la sorprendente nevada que cuajó en la capital durante las primeras horas de la mañana del pasado día 28, Madrid se prepara para una nueva jornada de nieve, cuya cota se situará por encima de los 1100 - 1200 metros, según la predicción del 4 de febrero.

De cara a mañana, la AEMET avisa de las "probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en la Sierra que también se podrían extender, de forma ocasional, al resto de la comunidad". También de "precipitaciones, débiles y moderadas de madrugada y menos probables, frecuentes e intensas el resto de la jornada, reactivándose al final del día", así como de la "cota de nieve en ascenso de 1100 - 1200 metros a 1800 en la Sierra" y heladas leves en las zonas montañosas más elevadas.

100% de probabilidad de nieve en la sierra madrileña

Observando el mapa del día 4, existe un 100% de probabilidad de nieve en toda la Sierra norte de Madrid, incluyendo municipios como Cercedilla, Robledo de Chavela o El Escorial; un 90% en zonas como El Casar, un 65% en Pioz y un 45% en áreas mucho más cercanas a la ciudad como Colmenar Viejo, Las Rozas, Alcobendas, Madrid Central o Alcalá de Henares. Por tanto, buena parte de la comunidad podría volver a verse cubierta por un manto blanco por segunda vez en una semana.

El 112 de Madrid pide mayor precaución en las carreteras

En cuanto a la predicción de hoy, se prevé que se mantenga la inestabilidad en la Península y Baleares con la entrada de una masa de aire post-frontal húmeda que dejará cielos muy nubosos o cubiertos, exceptuando el Cantábrico, Baleares y la mayor parte de la fachada oriental y nordeste peninsular con intervalos nubosos. La cota de nieve se situará en 900/1200 metros, con probables acumulados significativos en montañas del centro y del norte peninsular. En Madrid, las tormentas predominarán en la zona norte, pudiendo empezar a nevar en Cercedilla o Somosierra.

Ante estos avisos locales, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha recomendado a los conductores extremar la precaución si van a circular por las carreteras de la zona de la Sierra. Desde el organismo han señalado que es "fundamental" llevar cadenas o fundas antideslizantes e instalar incluso ruedas de invierno. Es conveniente llevar ropa de abrigo en el coche y el móvil con batería. Además, han hecho un llamamiento a la precaución para quienes circulen por la zona, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día, ante la posibilidad de que haya placas de hielo en zonas de penumbra.