06 FEB 2026

La víctima se encontraba de vacaciones junto a su familia

La Policía mantiene abierta la investigación y no descarta ninguna hipótesis

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un turista británico de 37 años que perdió la vida tras precipitarse desde la sexta planta de un hotel de la localidad malagueña de Torremolinos, según ha adelantado el periódico Diario Sur de Málaga.

Los hechos se produjeron en la madrugada de este pasado miércoles 4 de febrero, cuando los servicios de emergencias registran varias llamadas alertando de lo ocurrido, un hombre había caído desde un balcón del hotel. Los efectivos desplazados hasta la zona solo pudieron certificar su muerte.

La víctima y su familia se encontraba de vacaciones

La víctima se encontraba alojado junto a su familia, su mujer y dos hijos de corta edad, para pasar unos días de vacaciones.

La investigación continúa abierta y por el momento no se descarta ninguna hipótesis.