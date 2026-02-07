Algunos saltadores se habrían inyectado ácido hialurónico en el pene antes de las mediciones oficiales para aumentar el volumen en la zona genital

Pequeñas variaciones en la cantidad de tela del traje pueden traducirse en una mejora significativa del rendimiento

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia, en una ceremonia desde el estadio Giuseppe Meazza de Milán, donde Andrea Bocelli interpretó Nessun dorma, de la ópera Turandot, mientras los exfutbolistas Giuseppe Bergomi y Franco Baresi entregaban la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.

Con los Juegos ya en marcha, una polémica previa sigue planeando sobre las competiciones de salto de esquí. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha confirmado que estará vigilante ante las sospechas de posibles prácticas irregulares relacionadas con inyecciones en los genitales masculinos para obtener ventaja competitiva, aunque ha precisado que solo abrirá una investigación formal si existe una denuncia concreta.

Ácido hialurónico en el pene

El debate estalló el pasado mes de enero, cuando el diario alemán 'Bild' informó de la descalificación de varios saltadores en el Torneo de los Cuatro Trampolines por utilizar trajes de competición con una talla superior a la permitida. La atención se centró entonces en cómo algunos deportistas habrían logrado justificar un mono más holgado, que mejora el llamado “efecto paracaídas” durante el vuelo.

Según estas informaciones, algunos saltadores se habrían inyectado ácido hialurónico en el pene antes de las mediciones oficiales para aumentar ligeramente el volumen en la zona genital. Esa medición, realizada mediante escáneres 3D desde el punto más bajo del área genital, sirve para asignar la talla del traje que el deportista debe usar durante toda la temporada. Pequeñas variaciones en la cantidad de tela pueden traducirse en una mejora significativa del rendimiento, con diferencias de varios metros en el salto.

La prensa británica ha bautizado la controversia como 'Penisgate' y apunta a que la AMA prestará especial atención a esta práctica durante los Juegos de Milán-Cortina. No obstante, no está claro que estas supuestas inyecciones permitan realmente aumentar la longitud del pene. Expertos médicos citados por medios alemanes señalan que el ácido hialurónico puede producir un engrosamiento temporal y visual, pero no un alargamiento real, además de conllevar riesgos para la salud y no tener indicación médica.

Mientras tanto, el organismo antidopaje insiste en que cualquier actuación dependerá de pruebas concretas y denuncias formales.