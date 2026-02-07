Donald Trump sostiene que no se disculpará por el vídeo pese a la reacción negativa de varios republicanos

Donald Trump publica un vídeo donde representa a Barack Obama y su mujer como una pareja de monos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, asegura que no pedirá disculpas por la publicación de un vídeo en su cuenta oficial de Truth Social donde el expresidente Barack Obama (2009-2017), y la exprimera dama Michelle, fueron retratados como simios y el video fue posteriormente retirado de la plataforma tras recibir duras críticas por el contenido racista.

Un periodista consultó a Trump, a bordo del AF1 rumbo a Florida, si su Administración pediría disculpas por la publicación de este vídeo y el respondió: "No, no cometí ningún error". El presidente agregó que no va a despedir a la persona que hizo el vídeo, mismo que aseguró no haber visto completo y que el solo «se lo dio a la gente» para que lo publicaran.

Trump se niega a pedir disculpas

El inquilino de la Casa Blanca ha sostenido que no pedirá disculpas debido que no se trata de un error suyo, a pesar de haber admitido que visualizó el principio del vídeo antes de su publicación, pero no llegó a revisarlo por completo.

"Simplemente miré la primera parte y trataba sobre el fraude electoral y las máquinas, lo corruptas que son, lo repugnantes que son. Luego se lo di a la gente para que lo revisara todo, pero supongo que alguien no lo hizo y publicó algo, lo retiramos", ha aseverado en declaraciones a los medios de comunicación a bordo del Air Force One.

Aún así, el mandatario norteamericano ha apuntado que conversó con el senador Scott, una charla que ha descrito como "genial", asegurando que "lo entendió al 100%".

El polémico vídeo

La polémica se ha producido tras publicar el vídeo en el que aparece brevemente en uno de los numerosos vídeos de corte conspiranoico que Trump suele publicar en su red social. La mayor parte del mismo está atribuido al portal ultraconservador Patriot News Outlet y habla de la manipulación de las elecciones de 2020 que Trump lleva denunciando desde entonces sin prueba alguna.

Sin embargo, a los 59 segundos, el vídeo es interrumpido por una breve animación que muestra las caras del matrimonio Obama estampadas sobre dos simios durante un par de segundos antes de reanudar el contenido original.

La animación está atribuida al usuario de X "xerias_x", quien celebra en su cuenta la reproducción de su animación, parte de un vídeo que generó con Inteligencia Artificial llamado Trump: Rey de la Selva, con fecha del 24 de octubre de 2025, un crudo corto en el que los rostros de líderes políticos aparecen insertados en cuerpos de animales. Todos ellos se postran ante Trump, cuya cara aparece en el cuerpo de un león.

La Casa Blanca ha atribuido la publicación de este vídeo al error de un funcionario, según ha declarado un miembro del personal a la cadena CNN, y han asegurado que Trump no se encontraba al tanto del contenido sobre los Obama.

Anteriormente, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha restado importancia a la publicación del vídeo y respondido que las críticas en redes no son más que una muestra de "falsa indignación".

"Esta imagen forma parte de un vídeo de Internet que describe al presidente Trump como el rey de la jungla y a los (opositores) demócratas como personajes de 'El Rey León'", ha manifestado Leavitt en un comunicado enviado a los medios estadounidenses.

"Por favor, pongamos fin a la falsa indignación y vamos a informar de cosas que realmente importan al público estadounidense", ha remachado la portavoz. El vídeo acabó borrado horas después.

Los demócratas condenan un gesto "vil y racista"

Antes de la eliminación del vídeo, la cúpula del Partido Demócrata ha salido en tromba a condenar las imágenes divulgadas por Trump, comenzando por sus respectivos líderes en el Senado y en la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries.

"Racista. Vil. Aberrante", ha condenado Schumer en redes sociales. "Es peligroso y degrada a nuestro país", ha añadido antes de instar a Trump a que "borre inmediatamente" el vídeo y "pida disculpas a Barack y Michelle Obama, dos grandes americanos" que dejan a Trump "como un hombre diminuto y envidioso".

Jeffries, tras describir a Trump como un "perdedor vil, desquiciado y maligno", elogió a los Obama como dos "estadounidenses brillantes, compasivos y patriotas" que "representan lo mejor de este país" y exigió al líder republicano en el Senado, John Thune, que denuncie la "repugnante intolerancia" exhibida por el presidente estadounidense.

Los republicanos han guardado silencio excepto Tim Scott, el único senador negro de la bancada republicana en la Cámara Alta, quien ha condenado el mensaje sin paliativos. "He estado rezando para que fuera falso porque es la cosa más racista que he visto en esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo", ha manifestado.