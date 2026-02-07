Una persona dio la voz de alerta tras perderla de vista y escucharla gritar en tres ocasiones

En la zona del espigón se ha instalado un puesto de mando avanzado

AsturiasEl Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil han dado por concluido este sábado el dispositivo de búsqueda iniciado ayer de una menor de edad en la zona del espigón de la localidad costera asturiana de San Juan de la Arena tras ser localizada en su domicilio.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 20:00 horas de ayer, jornada en la que había alerta amarilla por oleaje en la costa asturiana, por parte de una persona que había observado a esta joven caminar sola hacia la zona del espigón y que, tras perderla de vista, la escuchó gritar en tres ocasiones.

La menor ha sido localizada en su casa

Tras varias horas de búsqueda con un amplio operativo, a las 14:45 horas de este sábado una persona realizó una llamada al SEPA en la que indicaba que su hija, menor de edad, había estado ayer en el lugar.

Según ha informado el 112 Asturias, al parecer llevaba unos auriculares y, en un momento dado, gritó, sin percatarse de haber sido oída por otro viandante.

La mujer efectuó la llamada tras conocer que se estaba realizando una búsqueda en la zona y comentar su hija que ella había estado allí y había gritado.

Tras comprobaciones correspondientes por la parte de la Guardia Civil, se ha acordado dar por finalizado el dispositivo tras haber sido localizada la joven en su domicilio.

Las labores de búsqueda de la menor

Las labores de búsqueda se iniciaron ayer, viernes, y se retomaron este sábado con un amplio operativo por tierra, mar y aire compuesto por efectivos del SEPA, el Instituto Armado, Salvamento Marítimo y Cruz Roja.

El litoral asturiano se encontraba ayer en aviso amarillo (peligro bajo) por vientos de fuerza 7 (de 50 a 61 kilómetros por hora) y por mar combinada del oeste o noroeste de cuatro a cinco metros de altura, una alerta que ha permanecido activa hasta hoy a las 15:00 horas.