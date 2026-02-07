Aunque la presencia de un nombre en estos archivos no equivale a una acusación, sí ha planteado incógnitas sobre su relación con el magnate

El expríncipe Andrés, más solo que nunca: totalmente aislado, sin el respaldo de Buckingham y bajo presión para declarar sobre Epstein

Compartir







El caso de Jeffrey Epstein sigue trazando una larga sombra sobre las élites políticas, económicas y aristocráticas del mundo. La escalonada publicación de documentos judiciales, agendas, 'mails' y declaraciones bajo juramento ha permitido reconstruir una red extremadamente amplia, en la que aparecen mencionados numerosos miembros de casas reales a nivel mundial.

Aunque la presencia de un nombre en estos archivos no equivale a una acusación concreta, sí ha planteado varias incógnitas sobre su participación en la trama Epstein y su relación con financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019.

El expríncipe Andrés: el caso más grave y documentado

El ejemplo más claro de implicación real es el del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III. Su vínculo con Epstein está más que probado mediante fotografías, testimonios y registros de viajes.

PUEDE INTERESARTE Sarah Ferguson protagoniza la última crisis en Buckingham tras revelarse su amistad con Jeffrey Epstein: las consecuencias

Virginia Giuffre, una de las principales víctimas, declaró que mantuvo relaciones sexuales con Andrés cuando era menor de edad, facilitadas por Epstein y Ghislaine Maxwell.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El 'exroyal' siempre ha negado los hechos y nunca ha sido condenado, aunque en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario con Giuffre, evitando así un juicio civil. Eso sí, perdió sus funciones oficiales, sus títulos, sus patronazgos y el uso público de su tratamiento de Alteza Real. Para la monarquía británica, el caso supuso una crisis sin precedentes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Todo parecía haber quedado atrás, o por lo menos en un discreto segundo plano, pero ha vuelto a estallar tras la publicación de una nueva tanda de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Destacan, sobre todo, fotografías en las que aparece Andrés Mountbatten-Windsor en actitudes comprometedoras sobre una mujer cuya identidad no ha sido revelada y cuya cara ha sido difuminada en los documentos públicos.

Los documentos también incluyen correos electrónicos entre Epstein y una persona llamada el "Duque" -se cree que es Andrés- hablando de cenar en el Palacio de Buckingham, donde había "mucha privacidad". Otro mensaje del magante era una propuesta para presentar al "Duque" una mujer rusa de 26 años. Los mails aparecen firmados con la letra "A", lo que parece indicar "Su Alteza Real el Duque de York", es decir, Andrew.

En Reino Unido ya le llaman la "vergüenza nacional" y ha provocado su expulsión inmediata y 'en extremis' de su mansión.

Sarah Ferguson

La exmujer de Andrés de York también aparece ligada al entorno de Epstein. Tras su divorcio, Ferguson mantuvo contacto con Epstein y residió temporalmente en una de sus propiedades en Nueva York. Ella misma reconoció públicamente que aceptó su ayuda financiera en un momento de problemas económicos.

Un 'mail' fechado a 4 de abril de 2009 estaba firmado: "¡Con cariño, Sarah, la pelirroja!". Además, la exduquesa de York se refería a Epstein como "mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey", lo llamaba "leyenda" y le aseguraba estar "muy orgullosa de ti". "Estoy a tu servicio. Solo cásate conmigo", añadía en otro correo.

Mette-Marit de Noruega

Otro de los episodios más polémicos para las monarquías europeas ha llegado tras salir a la luz la amistad entre la princesa heredera Mette-Marit de Noruega y Epstein. Los papeles de la trama muestran que mantuvieron contacto entre 2011 y 2014, años después de que el magnate ya hubiera sido condenado en Florida y más de 20 años después de que la princesa contrajera matrimonio con el príncipe Haakon, heredero al trono.

La Casa Real noruega confirmó que Mette-Marit se reunió con Epstein en varias ocasiones para hablar sobre causas sociales. Se sabe que visitó una de sus residencias en Estados Unidos y que durante días se hospedó en la mansión del magnate en Palm Beach, Florida.

Mette-Marit aparece más de 1.000 veces en los correos electrónicos, entre los que le dice a Epstein que "me estimulas el cerebro" y le pregunta "¿qué tienes que hacer además de verme?". La propia princesa emitió un comunicado en el que describió su relación con Epstein como "simplemente vergonzosa".

El rey emérito Juan Carlos I

El rey Juan Carlos aparece mencionado en algunos archivos relacionados con Epstein, principalmente en correos y agendas donde se alude a posibles encuentros o a terceras personas de su entorno.

Según ha trascendido, Epstein habría intentado organizar una cena o reunión en Nueva York. "Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, impresionante. Cena organizada por Pepe Fanjul para amigos", deslizaba.

El encuentro habría tenido lugar el 11 de septiembre de 2018, de acuerdo a la fecha del correo, aunque no hay constancia de que llegara a producirse.

Sofia de Suecia

En los documentos vinculados al caso también aparece el nombre de Sofia de Suecia, esposa del príncipe Carlos Felipe. Se sabe que cuando tenía 20 años -ahora tiene 41-, conoció y coincidió con el multimillonario en "varias ocasiones".

"Nadie puede recordar a todas las personas que ha conocido en su vida, pero la princesa Sofia recuerda que se encontró con Epstein un par de veces hace unos 20 años. Queremos aclarar que esto ocurrió en contextos sociales, como un restaurante o en el estreno de una película", aseguró el departamento de la Casa Real sueca.

Asimismo, la princesa fue invitada personal de Epstein para ver una proyección privada de 'Los Miserables' en Broadway en 2012.

En otro documento, se observa una conversación entre el financiero y la empresaria Barbro Ehnbom, quien habría puesto a Sofia con el magnate, en la que ella le dice: "Aquí hay una foto de nuestra Sofia. ¿La recuerdas? que pronto se convertirá en la princesa Sofia... Toda la prensa sueca la está buscando mientras está en África".

Raafat Al-Sabbagh

Menos conocido pero también mencionado es Raafat Al-Sabbagh, asesor de la corte real de Arabia Saudita y cercano al príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien aparece fotografiado con Epstein en Riad.

Aunque Raafat no es miembro de ninguna casa real, cabe resaltar también su nombre para entender cómo Epstein tejía sus relaciones con intermediarios para acercarse a personalidades de alto perfil, incluidos miembros de la realeza.

"Estoy seguro de que está abriendo muchas piernas allí", le llegó a espetar el asesor a Epstein.