Fuertes torrentes de agua siguen azotando Ubrique

Varios vecinos de Ubrique, Cádiz, regresan a sus domicilios tras ser desalojados por las borrascas

CádizEn Ubrique los técnicos han detectado problemas en la estructura de algunas casas por tanta lluvia y de momento hay 32 familias que no han podido volver a su hogar.

El Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado en la mañana de este jueves una Junta Local de Seguridad tras la que ha informado de que se mantiene el nivel 1 de Emergencia, recordando que actualmente se está en alerta naranja por lluvia. Además, ha señalado que se intenta desviar el caudal de Ubrique Alto a una nueva canalización.

Según ha explicado el Ayuntamiento los operarios de Aguas de Ubrique han empezado a intentar desviar el caudal de Ubrique Alto hacia la nueva canalización como medida extraordinaria de emergencia para aliviar la entrada de agua a las viviendas.

Quedan 32 personas desalojadas

Por otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado que en la tarde de este jueves 20 personas podrán ir regresando a sus casas en la zona de Lavadero, por lo que quedan 32 personas desalojadas, principalmente de la Residencia El Curtido. Además, ha señalado que 23 personas han recibido asesoramiento sobre partes a seguros en el Punto Vuela.

Finalmente, ha señalado que técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) están nuevamente este jueves realizando estudios del terreno en la localidad.