Aemet informa de que la borrasca Oriana podría ser "la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre"

Última hora del tiempo por la borrasca Nils

Si decir todavía adiós a la borrasca Nils, otra borrasca "con gran impacto" a la Península. Oriana, traerá durante el resto de la semana, rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas.

Así lo ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red 'X', donde ha señalado que este nuevo fenómeno "puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre".

Una jornada ventosa

Durante la jornada de hoy, el viento y el oleaje serán los protagonistas, principalmente durante las primeras horas del día, momento en el que las rachas de viento ya rebasan los 90 km por hora en la mitad norte peninsular. A causa de esto, se verán olas de hasta 9 metros de altura en zonas de costa de la Coruña, siendo recomendable no acercarse a zonas de litoral. En zonas como el País Vasco, las olas podrán llegar hasta los 10 metros.

A lo largo del día se vivirá una jornada ventosa, aunque, en cuanto al estado de los cielos, habrá muy poca novedad en la mayor parte del país. Destacarán algunas lluvias muy residuales en zonas de Andalucía, también en Galicia, Asturias y a la oeste de Castilla y León y temperaturas que van a seguir siendo muy suaves e incluso algo calurosas a orillas del Mediterráneo, por encima de la marca de los 20 grados, algo inusual en estas fechas del año.

Tiempo inestable

La inestabilidad meteorológica marcará el día de mañana, cuando volverán las lluvias, viento, oleaje y, sobre todo, nevadas que se verán en cotas relativamente bajas. Las temperaturas también disminuyen hasta 10 grados en la mayor parte del país, tanto el viernes como el sábado.

Lo más importante, las nevadas van a ser copiosas en la mitad norte del país, por encima de los 800 metros. En el centro peninsular también se verán por encima de los 1.000 metros, todo ello unido a mucha lluvia, viento y oleaje en la mitad norte del país.