La rápida actuación de una patrulla de la Policía Local de Algeciras en una vivienda de La Piñera evitó una tragedia tras un dramático 'efecto dominó'

Los agentes de policía tuvieron que dividirse ante la situación crítica que tenían delante

CádizIntervención in extremis en Algeciras, donde cuatro agentes de la Policía Local se toparon con una situación tan inesperada como crítica después de apresurarse a atender a una llamada que, inicialmente, advertía de que “una persona había sufrido un infarto”. Al llegar al lugar, lo que se encontraron fue con tres personas, una adolescente, una madre y una abuela en distintas situaciones de riesgo. La menor no podía respirar y se estaba ahogando; la progenitora había caído inconsciente ante la situación y la mayor de todas ellas estaba al borde del colapso, aunque pudo telefonear al 092 en busca de ayuda.

Fueron cuatro los policías que se presentaron en la escena: Daniel Triano Castellano, José Manuel Acosta García, Manuel Molina Azorit y José Rafael Fernández Fernández, tal como informa el medio Europa Sur, que indica que los agentes subieron rápidamente las escaleras del domicilio en el que se encontraban, en la calle Tajuña de la barriada de La Piñera, para asistir en la situación.

Una adolescente ahogándose, una madre inconsciente y una abuela en shock

Cuando cargados con los desfibriladores entraron en la vivienda se toparon con la escena: una mujer de 77 años, en estado de shock, sujetaba la cabeza de su nieta, que estaba en estado semi-inconsciente, vomitando en el suelo, sin poder respirar. A su lado, apenas a unos metros, otra mujer, –su madre–, de 39 años, yacía boca arriba, inconsciente.

Ante lo que tenían ante ellos, y sin tiempo para pensar dos veces, los cuatro agentes se dividieron, destinándose dos de ellos en intentar asistir a la menor y otros dos con su progenitora. Todo ello mientras la septuagenaria, en un elevado estado de nervios, no sabía cómo ayudar.

La madre de la joven no atendía a los estímulos. Ni voz, ni tacto; nada. Estaba totalmente inconsciente, pero tenía pulso y respiraba, lo que les dio una señal de alivio dentro de la extrema alarma por la situación. Tras colocarla en posición lateral de seguridad, como informa Europa Sur, finalmente lograron asistirla sin necesidad de utilizar el desfibrilador.

En paralelo, y en otra situación si cabe más crítica, la adolescente tenía las vías superiores obstruidas y temían que incluso pudiese asfixiarse en su propio vómito. En esas circunstancias, los agentes, en una rápida y decidida actuación, introdujeron sus dedos en la boca de la menor y, a través de esa maniobra, lograron retirar unos restos que la impedían respirar. Gracias a ello, volvió en sí, recuperando poco a poco la consciencia y la normal respiración.

Los cuatro agentes de la Policía Local de Algeciras lograron salvarles la vida

Ya con la situación controlada, madre e hija fueron trasladadas al Hospital Universitario Punta de Europa a la llegada de la ambulancia, estando ahora ambas fuera de peligro gracias a la oportuna y rápida intervención de los cuatro agentes de la Policía Local de Algeciras que, sin saber la magnitud del caso que tenían por delante, les salvaron la vida.

Al parecer, todo se desencadenó tras desvanecerse primero la adolescente al estar ahogándose. Su madre, después, cayó inconsciente al verla, tras lo cual la abuela, testigo, llamó al 092 en medio también de un ataque de nerviosismo.

Tras lo ocurrido, el alcalde José Ignacio Landaluce y el teniente de alcalde Jacinto Muñoz Madrid han alabado la intervención: “Pusieron de manifiesto la preparación continuada que reciben en materia sanitaria como primeros intervinientes”, han señalado, en declaraciones recogidas por el citado medio.