Un hombre de unos 50 años ha sido detenido en Murcia como presunto autor de sendos delitos de violencia de género y detención ilegal tras ser acusado de retener y agredir durante casi dos años a su pareja sentimental, que logró escapar del cautiverio y cuya desaparición había denunciado su familia en abril de 2024. Informa en el vídeo Sofía Muñoz.

Fuentes de la Policía Nacional han informado de que la detención se produjo en la tarde de ayer después de que la víctima lograra escapar de la casa en la que había permanecido retenida todo este tiempo, en la pedanía murciana de San José de la Vega.

La mujer, marroquí de 38 años, presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo como consecuencia de las agresiones que habría sufrido durante meses. La víctima aprovechó un descuido de su secuestrador para salir por una ventana y con una escalera poder bajar al terreno y correr a buscar ayuda para ser trasladada a un centro de salud.

Hace dos años se había denunciado la desaparición de la víctima, una mujer de origen magrebí de 32 años, pero se barajó una fuga voluntaria. Durante todo este tiempo ha recibido continuas palizas, trato vejatorio y agresiones sexuales continuas. Además, era atada para evitar que huyera. Junto al secuestrador, tres vecinos han sido detenidos porque conocían lo que sucedía y no denunciaron. Todos ellos pasarán este viernes a disposición judicial.