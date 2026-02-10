Belarra será juzgada el 23 de junio por llamar "corrupto" y prevaricador al exmagistrado García Castellón

El juez jubilado, que pide 240.000 euros como indemnización, tendrá que testificar en la vista oral

La Policía Nacional acude a la sede de Sidenor de Basauri para recabar información en relación a la venta de acero a Israel

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, será juzgada el 23 de junio por llamar “corrupto” y prevaricador al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que le reclama una indemnización de 240.000 euros por esas declaraciones en redes sociales. El procedimiento se seguirá en el Juzgado de Primera Instancia número 45 de Madrid, después de que el Tribunal Supremo se declarara no competente para conocer del asunto.

La fecha del juicio se ha fijado tras celebrarse una audiencia previa, en la que la defensa de Belarra solicitó la testifical del propio García Castellón y aportó nueva documentación.

El juez aceptó esta petición pese a la oposición de la Fiscalía, lo que ha impedido que el caso quedara visto para sentencia en esta fase

El exmagistrado presentó la demanda al considerar que las expresiones utilizadas por la dirigente de Podemos fueron ultrajantes y ofensivas y carecían de interés general legítimo. En un primer momento reclamó 120.000 euros, aunque posteriormente duplicó la cantidad al ampliar la demanda después de que Belarra se ratificara en sus declaraciones.

Por su parte, Belarra ha defendido que sus palabras se enmarcan en su condición de diputada y en el ejercicio de su libertad de expresión y de crítica política, por lo que considera que la demanda debería ser desestimada.

La Fiscalía se ha alineado con la posición de García Castellón, al estimar que los calificativos fueron ofensivos e innecesarios, si bien ha planteado rebajar la indemnización solicitada

El Tribunal Supremo celebró una audiencia previa para determinar si era competente para resolver el caso, pero finalmente concluyó que no lo era y remitió el asunto a la jurisdicción civil, lo que ha desembocado en la fijación del juicio para el próximo mes de junio.