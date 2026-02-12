Logo de telecincotelecinco
Hospitalizado un niño de 14 meses tras ser atropellado en Almería cuando sus padres cruzaban con él por un paso de peatones

Imagen de archivo de una ambulancia del 061. Europa Press

  • El conductor ha impactado con su vehículo contra el carrito del niño

  • El menor ha tenido que ser trasladado al Hospital Materno-Infantil 'Princesa Sofía' de Almería

Un niño de tan solo 14 meses de edad ha tenido que ser trasladado al Hospital Materno-Infantil 'Princesa Sofía' de Almería tras haber sido atropellado cuando sus padres cruzaban con él en un carrito por un paso de peatones de la capital.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 9:00 horas, cuando el servicio unificado de emergencias y de la Policía Local de Almería ha sido informado de los hechos, que han ocurrido en la calle Estadio en confluencia con la calle Jaúl, entre Ciudad Jardín y El Zapillo.

El niño ha sido atropellado en un paso de peatones

En los momentos en que se ha producido todo, el menor se encontraba con sus padres y se disponían a cruzar por el paso de peatones cuando, de pronto, un conductor impactaba con su vehículo contra el carrito del niño, que dijo no haber percibido al quedar “deslumbrado por el sol”.

En consecuencia, el pequeño sufrió heridas en el rostro, en apariencia leves, si bien tuvo que ser trasladado inmediatamente al hospital tras desplazarse hasta el lugar un grupo de agentes y una unidad móvil del 061, que procedió a la asistencia y evacuación del menor.

