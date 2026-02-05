El ciclista profesional del Soudal Quick-Step ha contado que el conductor iba por detrás, "muy por encima del límite de velocidad", y se dio a la fuga tras atropellarle

“Comparto todo esto no para crear polémica, sino para recordarnos lo indefensos que estamos en la carretera y cómo basta un segundo para cambiar una vida"

Compartir







Conmocionado y aún en shock, Gianmarco Garofoli, ciclista profesional italiano del equipo belga Soudal Quick-Step, en el que comparte filas con el español Mikel Landa, ha relatado en una publicación a través de sus redes sociales que ha sido “atropellado” por un conductor que se dio a la fuga haciéndole sentir como si su vida “no significara nada”.

Los hechos tuvieron lugar en Tenerife, cuando el italiano se hallaba entrenando. Iba “perfectamente visible”, con “un chaleco amarillo fosforito y la luz trasera roja encendida”. Sin embargo, y pese a ello, ha relatado que un conductor se dirigió “a toda velocidad” desde atrás y, “a más de 100 kilómetros por hora, muy por encima del límite de velocidad”, le golpeó.

Gianmarco Grafoli y su relato del accidente

Asegurando en su mensaje público que le costaba “encontrar palabras” para describir lo ocurrido, el ciclista oriundo del municipio italiano de Ancona acompaña su mensaje de unas fotografías que, según expresa, “cuentan la historia de un momento” que le ha afectado más de lo que puede explicar.

Aunque la indumentaria que llevaba y la iluminación con esa luz roja en la parte trasera de la bicicleta debería ser disuasoria para aumentar la precaución y la prevención al verle circulando por la vía, Grafoli señala que, “a pesar de ello, (el conductor) no redujo la velocidad”. “No se movió, no hizo nada. Se me acercó por detrás y me golpeó con el retrovisor y la parte delantera del coche”, expone en su mensaje.

PUEDE INTERESARTE El británico Simon Yates se retira del ciclismo profesional

Lo peor no fue solo el golpe: fue ver que no se detenía Instagram Gianmarco Garofoli

“En ese momento, me di cuenta de que si me hubiera golpeado de frente, probablemente no estaría aquí hoy”, afirma, dando cuenta de la gravedad del suceso.

“Tras el impacto, me sentí impotente, frágil, completamente a merced de algo que no podía controlar. Pero lo peor no fue solo el golpe: fue ver que no se detenía. Salió corriendo, dejándome allí, en el asfalto, como si mi vida no significara nada”, denuncia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El conductor se dio a la fuga, pero casualmente el ciclista localizó su coche después

Aunque el conductor se marchó del punto en que sucedieron los hechos, el ciclista apunta que “por pura casualidad, al volver al hotel, todavía en estado de shock”, vio “un Seat blanco que coincidía perfectamente con el coche” que le había atropellado.

“El retrovisor estaba roto; el mismo que había recogido del suelo unos minutos antes”, explica, señalando que “inmediatamente”, lo que hizo fue llamar a la Guardia Civil, que “se hizo cargo del caso e identificó al conductor” implicado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Después, cuenta, fue al hospital. “Por suerte, no tenía nada roto, solo varios hematomas en el lado izquierdo del cuerpo. Sin embargo, por dentro, algo sí estaba roto”, cuenta, expresando su tristeza y su pesar ante lo acababa de ocurrirle.

“Comparto todo esto no para crear polémica, sino para recordarnos lo indefensos que estamos en la carretera y cómo basta un segundo, una mala decisión, para cambiar una vida. Hoy es así. Mañana volvemos a empezar, con un poco más de miedo, pero con muchísima gratitud por seguir aquí”, finaliza, acompañando la publicación de varias fotografías en las que se ven las secuelas del golpe y los daños del vehículo implicado.