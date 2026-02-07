Los facultativos le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar pero solo han podido confirmar su muerte

Un ciclista de unos 50 años ha muerto este sábado tras ser atropellado por un vehículo en la carretera vieja de Inca, a su paso por el término municipal de Santa Maria del Camí, Mallorca. La asistencia sanitaria no ha podido hacer nada por salvarle la vida pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los hechos habrían ocurrido a las 10.50 horas en el kilómetro 15,6 cuando, según ha avanzado el periódico 'Crónica balear' y ha confirmado a Europa Press la Dirección General de Tráfico.

Un hombre de mediana edad estaba pedaleando con una bicicleta de montaña cuando, en el kilómetro 15,6, un coche le ha atropellado. La víctima se ha golpeado contra el asfalto y se ha quedado tendida en el suelo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Santa María del Camí y sanitarios. Los facultativos le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar pero tan solo han podido confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil de Tráfico ha acudido al lugar del accidente y han abierto una investigación para esclarecer las causas del atropello mortal. El fallecimiento del hombre se ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 10 de Palma. El forense se ha desplazado también a la zona para examinar el cuerpo antes de que se produjese el levantamiento del cadáver.