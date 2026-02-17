El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se ha restablecido este martes

La investigación sobre el accidente de tren de Adamuz se ralentiza: la CIAF todavía no ha accedido a las cajas negras

AdamuzEl servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se ha restablecido este martes después de que Adif haya autorizado la circulación en la línea, que se encontraba suspendida tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas.

Durante esta mañana, un tren que cubría ese trayecto Madrid–Sevilla ha tenido que quedar momentáneamente detenido a la altura de Adamuz tras una incidencia, según recoge El Confidencial.

Según este citado medio, la detención ha durado aproximadamente unos 12 minutos y ha sido debido a una pieza suelta en un brazo de catenaria, aunque no se ha producido ningún daño estructural ni riesgo para la seguridad de la circulación. Además, esta incidencia no ha afectado al resto de circulaciones de la línea.

Madrid–Málaga no recuperará su operativa normal hasta marzo

En el caso de la relación Madrid–Málaga, Renfe ha indicado que no recuperará su operativa normal, previsiblemente, hasta inicios de marzo, por la demora en los trabajos de Adif.

A partir del próximo miércoles, Renfe pone en servicio un plan alternativo de transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga dado el corte en la línea a causa de desprendimiento de un muro de contención.

Durante las semanas en las que el servicio entre Madrid y Andalucía ha permanecido suspendido, Renfe activó un plan alternativo para garantizar la movilidad entre Madrid y Andalucía que, desde el pasado 20 de enero, ha sido utilizado por cerca de 72.000 viajeros.

"Renfe agradece la comprensión y la confianza de los usuarios durante todo este periodo", recalca la operadora pública.