Elena Moral 17 FEB 2026 - 15:41h.

Ha pasado un mes desde que ocurrió la tragedia de Adamuz, donde fallecieron 46 personas

Detenido un tren en Adamuz por una incidencia tras el restablecimiento de la línea Madrid-Andalucía

Una periodista de Informativos Telecinco se sube al primer tren del AVE Madrid-Sevilla, tras un mes sin servicio por el accidente de Adamuz. Es Elena Moral que nos cuenta su viaje de primera mano, que llegó 40 minutos tarde por la limitación de velocidad, pero todos los viajeros sanos y salvos.

Una hora antes de la salida del tren en dirección Sevilla, Renfe ya comunica en sus redes que la circulación queda restablecida. Ha pasado un mes desde que ocurrió la tragedia de Adamuz, donde fallecieron 46 personas y este martes se han recuperado esos 14 trenes diarios, trayectos necesarios para el día a día de miles de personas.

Los pasajeros se acomodan con cierta prudencia o suspicacia: "Confío en que esté bien todo", dice un viajero; otra chica se muestra muy decidida, aunque reconoce que "es un poco extraño" volver a un tren tras el accidente ferroviario, sin embargo, ha añadido "confío en la seguridad de Renfe, mientras acomoda su maleta.

Un trayecto "más estable": "No he notado la vibración"

Algunos entendidos del sector ferroviario nos dicen que el tren va mucho más estable, sin tantos saltos, " que se nota el mantenimiento" que ha hecho Adif a contrarreloj, durante estas últimas semanas.

En el camino, es inevitable volver a poner en el mapa a Adamuz, la zona cero del accidente ferroviario y al pasar se ven los restos del tren Iryo cuando se mira por la ventanilla . "Comprobamos que en este tramo la velocidad disminuye a 50 kilómetros por hora y las vibraciones apenas se sienten", relata nuestra periodista Elena del Moral, que subraya que solo quedan las propias del contacto entre las ruedas metálicas y los carriles, pero todo dentro de la normalidad.

Los pasajeros miran sus teléfonos y unos turistas subrayan que el viaje "es muy suave y tranquilo"; su compañero de viaje la respalda: "Creo que es el momento más safe más seguro".

Una viajera española que ha hecho este viaje otras tantas veces anteriores nota la diferencia y así lo cuenta: "Sí, se nota bastante, las veces que ha cogido este tren había bastante vibración y esta vez aunque lleguemos media hora tarde no he notado vibración: Todo lineal."

La periodista baja del tren tras este testimonio de primera mano: "Trayecto superado, la gente nos cuenta que tiene buenas sensaciones, aunque que hemos llegado 40 minutos más tarde.