Antoni Mateu 18 FEB 2026 - 05:30h.

Cerca de las 20:00 h del domingo 18 de enero, España sufrió el primer accidente con víctimas mortales en trenes de alta velocidad: así están las investigaciones y las ayudas a familiares y damnificados

La investigación sobre el accidente de tren de Adamuz se ralentiza: la CIAF todavía no ha accedido a las cajas negras

Compartir







Se cumple un mes del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde hubo 46 víctimas mortales y un sinfín de incógnitas al respecto. Incluso el Ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el suceso como "muy raro". Un tren de Iryo descarriló y chocó con otro convoy de Renfe, dejando así el primer accidente en la alta velocidad española con decesos desde que en 1992 este servicio iniciase operaciones en nuestro país.

PUEDE INTERESARTE Se restablece el servicio ferroviario de Alta velocidad Madrid-Sevilla: ya circulan los trenes de Renfe e Iryo un mes después del accidente de Adamuz

La alta velocidad se restablece por fases

Tras el incidente, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla quedó completamente paralizado. Las tareas de mantenimiento, saneamiento y reparación de las vías eran prioridad para poder restablecer el servicio.

El martes 17 de febrero se reanudó el tramo, aunque a lo que refiere a la ruta Madrid-Málaga, esta se retrasa hasta el próximo mes de marzo. Adif ha alegado que se han realizado "las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad", así como también "las pruebas de comprobación de señalización".

En cuanto a Málaga, la conexión tardará un poco más por "demora en los trabajos de Adif".

La cifra de hospitalizados sigue bajando

45 fueron las vidas que se perdieron en el momento del accidente. Cifra que subió a 46 después de que Patricia, de 39 años y originaria de La Palma del Condado (Huelva) perdiera la vida en el hospital Reina Sofía tras estar ingresada en cuidados intensivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la otra cara de la moneda, la cifra de hospitalizaciones continúa bajando. En la primera semana de febrero eran 10 las personas heridas que continuaban ingresadas. En el momento del siniestro la cifra ascendió a 126 personas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Se aprobaron las ayudas

Fue en el BOE del pasado mes de enero donde se aprobó el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, de ayudas a las víctimas de accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

Por cada persona fallecida corresponde una cuantía de 72.121,46 euros. De cara a las personas que han sufrido lesiones corporales, estas se rigen por el anexo del Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro obligatorio de Viajeros.

Así pues, 14 son las categorías en las que, en función del daño y de las lesiones, hay cantidades diferentes:

Categoría 1: 84.141,7 euros

Categoría 2: 60.101,22 euros

Categoría 3: 54.086,08 euros

Categoría 4: 48.080,96 euros

Categoría 5: 42.050,84 euros

Categoría 6: 36.060,72 euros

Categoría 7: 30.050,6 euros

Categoría 8: 24.040,18 euros

Categoría 9: 18.030,16 euros

Categoría 10: 12.020,24 euros

Categoría 11: 9.015,08 euros

Categoría 12: 7.212,14 euros

Categoría 13: 5.409,1 euros

Categoría 14: 2.404,04 euros

El paquete total de ayudas asciende a los 20 millones de euros, siendo una mitad para ayudas directas y otra para anticipos de seguros.

La investigación se atasca

Las cajas negras son uno de los puntos calientes. Un mes después del trágico suceso todavía se está a la espera de autorización judicial para que la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) pueda extraer sus datos.

Mientras, la elección de los laboratorios que van a llevar a cabo dicha tarea es el proceso que está encima de la mesa. Una vez se tenga el 'visto bueno', el contenido de las cajas va a poder ser desgranado para su análisis.

El estado de las vías, en la agenda

Descartado el fallo humano, la propia infraestructura pasó a ser el foco. Un mes después de la tragedia se ha ido destapando el panorama: las vías no están en un estado óptimo a pesar de superar los controles.

¿El problema? Las roturas y los puntos de soldadura. Son 782 las roturas que se han registrado en los tramos de alta velocidad desde 2020. En 2023 se registraron 201, mientras que en 2024 hubo 135. Y en el día del accidente fue el conductor del tren Iryo --que cubría el trayecto Málaga-Madrid-- quién informó al centro de mando de Adif que había sufrido "un enganchón" en la vía.

Hasta el momento se lleva a cabo un examen del estado de las vías de circulación en los diferentes tramos donde hay alta velocidad. No obstante, otros accidentes ferroviarios como el de Gélida (Catalunya) en Cercanías han hecho saltar las alarmas en todo el conjunto de la infraestructura de trenes, sean o no de alta velocidad.