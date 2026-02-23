"He decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado", ha indicado

El alcalde de la localidad sevillana de La Algaba, en Sevilla, Diego Manuel Aguera (PSOE), ha renunciado este lunes, 23 de febrero, a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de edad de la localidad. A partir de la jornada de este martes, el primer teniente de alcalde, José Manuel, ejercerá de las funciones de la alcaldía.

"He decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado y os anuncio mi renuncia por unos meses como alcalde de La Algaba para así poder dedicarme plenamente a mi defensa", ha indicado el mismo Aguera a través de un comunicado, consultado por Europa Press, en el que ha incidido en que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".

"Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en mi, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas", ha expresado el edil. Asimismo, ha asegurado que ha denunciado este hecho "ante la justicia" por "atentar" contra su "derecho al honor".