Herida grave una mujer apuñalada en Motril, Granada

Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional. POLICÍA NACIONAL (Foto de ARCHIVO) 06/3/2024
Una mujer hospitalizada tras ser apuñalada en una casa rural de Motril.. Archivo

  •  Una mujer ha resultado herida grave este lunes al ser apuñalada en Motril

  • Las fuerzas de seguridad descartan, por el momento, que sea un nuevo caso de violencia machista

 Una mujer ha resultado herida grave este lunes al ser apuñalada en Motril (Granada) sin que se hayan registrado de momento detenciones, según han informado a EFE fuentes policiales, que descartan, en principio, que se trate de un caso de violencia machista.

Los hechos han ocurrido la tarde de este lunes en una casa rural del Camino Pataura de la localidad granadina, hasta donde se han desplazado efectivos de la Policía Científica para la inspección ocular.

La mujer, cuya edad e identidad no ha trascendido, ha sido trasladada de urgencia a un centro hospitalario por heridas causadas al parecer por arma blanca, según fuentes policiales, que descartan en principio que se trate de un caso de violencia machista por las manifestaciones hechas por la propia víctima

