Fue denunciado por una militante socialista por los presuntos delitos de acoso sexual, contra la libertad sexual y contra la intimidad

El PSOE investiga la denuncia por presunto acoso sexual contra su líder en Torremolinos

Compartir







TorremolinosLa Fiscalía de Málaga ha remitido al juzgado un escrito de denuncia sobre las diligencias preprocesales iniciadas contra Antonio Navarro, concejal y exsecretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos que fue denunciado por una militante socialista por un presunto acoso sexual.

Según fuentes judiciales citadas por Europa Press, la denuncia se formuló por los presuntos delitos de acoso sexual, contra la libertad sexual y contra la intimidad, y se presentó a principios de enero para que el Juzgado Decano de Málaga procediera a su reparto entre los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

La denuncia de la militante: “mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones”

Después de la correspondiente investigación y al ver indicios de supuestos delitos, la Fiscalía ha decidido remitir al juzgado las diligencias preprocesales, con presentación de denuncia, que incoaron en diciembre del año pasado a raíz de la denuncia interpuesta por la militante.

En su escrito, ésta última señalaba que en el último trimestre de 2021 comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas", lo que generó en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

De igual modo, en su denuncia relataba una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral" y señalaba que esto generaba "una presión insoportable e incluso miedo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A ese respecto, y según el escrito, añadía que un día concreto le envió más de 50 mensajes consecutivos. Además, explicaba que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, "atentaban a la intimidad" y que aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente".

Según considera, estas actuaciones se han producido "en el contexto de una relación de superioridad".

La denunciante puso los hechos en conocimiento de la organización en junio de este año y fueron reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que hubiera tenido respuesta sobre estas denuncias internas en el momento de la presentación de la denuncia en Fiscalía.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El PSOE acordó abrir expediente disciplinario a Navarro y suspenderlo cautelarmente de militancia. En la Diputación, precisamente en el pleno del miércoles se daría cuenta de su condición de no adscrito y en cuanto al Ayuntamiento de Torremolinos se está en proceso aún, según fuentes socialistas citadas por Europa Press. Además, a nivel orgánico, se nombró una gestora en el partido en Torremolinos.