Nuevas denuncias y acusaciones sobre diligentes políticos por acoso sexual que pesan sobre el PP Y PSOE

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, renuncia a la militancia del PP tras ser denunciado por el PSOE por acoso sexual, malversación y tráfico de influencias

El PSOE prometió contundencia ante las acusaciones de acoso sexual y este miércoles ha anotado una nueva baja en el partido tras registrarse una denuncia anónima contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ha pedido la suspensión cautelar de militancia y ha anunciado su dimisión del cargo.

También ha renunciado a su militancia, pero en este caso del Partido Popular, el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, después de que el PSOE haya decidido denunciar ante la Fiscalía del Tribunal Supremo las acusaciones de presunto acoso o abuso sexual que pesaban sobre él desde hace meses.

Crisis en el PSOE de Lugo

En un primer momento, Tomé rebatió ante los medios las acusaciones y anunció acciones legales, pero pocas horas después convocó a la prensa para anunciar su dimisión "voluntaria" para no dañar al partido y facilitar su defensa.

Su intención, no obstante, es seguir como diputado provincial y alcalde de Monforte de Lemos desde el grupo de no adscritos, al que se pasará con todos los concejales socialistas, según ha explicado.

De forma casi inmediata, el PSOE le han instado a entregar sus actas como diputado y como alcalde y ha anunciado que, a petición del PSdeG, se nombrará de forma inmediata una Comisión Gestora en la provincia de Lugo.

El Órgano contra el Acoso creado en el seno del partido recibió el lunes por la tarde la denuncia y diversos testimonios de este caso y, asegura, ese mismo día inició su "análisis y contraste". Tomé admite alguna broma o algún chiste, pero nunca un acoso sexual.

Su expediente, como el de Paco Salazar, seguirá su curso hasta concluir con el informe de conclusiones, ya que la suspensión de militancia no supone el fin del procedimiento.

Este nuevo caso ha sacudido al partido, que ha visto cómo las denuncias de acoso sexual centraban la última sesión de control al Gobierno, con el PP acusando al Gobierno de permitir y encubrir un machismo que es un "código de conducta" en el PSOE.

Como ha hecho en el pleno el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el PSOE han advertido de que las actitudes machistas son un problema estructural contra el que hay que actuar con contundencia y han recalcado que el PSOE es el único partido que tiene un canal interno para denunciar este tipo de actitudes.

Los socialistas han querido distinguirse del PP, al que han recordado desde el caso Nevenka, en referencia al acoso sexual denunciado en 2001 por la concejala de Ponferrada Nevenka Fernández contra el alcalde de esta localidad Ismael Álvarez, de su pasividad ante los casos de supuesto acoso que afectan a los alcaldes de Estepona (Málaga) y Algeciras (Cádiz).

El caso de Algeciras resurge tras la denuncia del PSOE

Tras 14 años gobernando ininterrumpidamente la ciudad y 14 meses haciendo frente a acusaciones de supuesto acoso o abuso sexual, el alcalde de Algeciras ha anunciado que dejaba el PP y sus puestos orgánicos en el partido. La decisión se produce tras la denuncia interpuesta por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".

Al igual que Tomé, su intención es mantener la alcaldía y, en su caso, también el acta de senador. Landaluce ha reiterado "su absoluta inocencia" y ha reafirmado su determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa "con todos los medios legales a su alcance".

El alcalde explicó que hace ocho meses emprendió acciones legales por las acusaciones públicas vertidas contra él por la portavoz socialista local, Rocío Arrabal, quien ahora firma la denuncia presentada contra él ante el Tribunal Supremo. Landaluce recordó que el PSOE ya había anunciado hace meses actuaciones ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, "que nunca se materializaron".

En rueda de prensa, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, calificó la denuncia socialista de "cortina de humo" y añadió: "Todo el mundo tiene derecho a iniciar los trámites judiciales que considere, pero si desde febrero vienen diciendo que se iban a ir a los tribunales, qué curioso que se vayan el mismo día que un tsunami de sospechas de acoso a las mujeres del PSOE se les está llevando por delante".

El PP sale al ataque

Tras meses centrados en las investigaciones por presunta corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno, el PP ha decidido reorientar su estrategia para denunciar los casos de acoso sexual que golpean al partido que lidera Pedro Sánchez.

En opinión de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, "al ritmo de escándalos" actual, en 2027 del PSOE "no van a quedar ni las raspas" y "al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas".

Para el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el acoso está resultando ser "un patrón de conducta" en el PSOE, mientras que la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha acusado a los socialistas de ocultar esos comportamientos, esgrimir un "feminismo de pancarta" y actuar con una "doble vara de medir".

Pero también los socios del Gobierno han mostrado su malestar. El BNG, aliado de los socialistas en la Diputación de Lugo, avisó al PSdeG de que la situación de Tomé era insostenible, mientras que desde los pasillos del Congreso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tachaba a los socialistas de "inútiles" por su comportamiento ante estos casos.