A prisión el presunto asesino de su esposa en Sarriguren, Navarra

El investigado también acuchilló presuntamente a su madre, quien fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra

Una mujer de 28 años con cuatro hijos, la víctima del crimen de Sarriguren, Navarra: no constaba en el sistema Viogen

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado este lunes el ingreso en prisión sin fianza del hombre que el viernes mató presuntamente a su esposa, de 28 años, a la que asestó con un cuchillo de grandes dimensiones al menos 34 puñaladas en el domicilio conyugal, en Sarriguren. Además, el investigado también acuchilló presuntamente a su madre, quien fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en donde fue intervenida quirúrgicamente.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, el magistrado califica inicialmente los hechos como constitutivos de sendos delitos de asesinato y tentativa de homicidio. El imputado se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el juez, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional sin fianza y la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez destaca el riesgo de fuga existente debido a la gravedad de las penas contempladas, tanto por el delito de asesinato, castigado con entre 15 y 25 años de prisión, como por el de homicidio en grado de tentativa, penado con entre 10 y 15 años.

El crimen se produjo el pasado día 20, sobre las 19 horas, en el domicilio conyugal, situado en la avenida Reino de Navarra de Sarriguren. En el transcurso de una acalorada discusión con su mujer, según se relata en el auto, el imputado "tomó un cuchillo de grandes dimensiones con el que asestó al menos 34 puñaladas a su esposa" y, seguidamente, acuchilló también a su propia madre. Uno de los cuatro hijos del matrimonio, de 9 años, habría presenciado los hechos.

El informe forense constata la reiteración así como una gran profundidad de algunas heridas. "Las lesiones evidencian una violencia extrema con empleo de gran fuerza, pues incluso se llegó a seccionar huesos, con dos cuchilladas mortales de necesidad con sección de cuatro costillas entrando en cavidad cardíaca y seccionando el corazón, generando la muerte inmediata de la víctima", recoge la resolución judicial.

La "celopatía" del investigado

Por otra parte, el juez señala que la prueba documental aportada con el atestado "deja constancia indiciaria de la celopatía del investigado, quien habría desarrollado una necesidad extrema de control y una vigilancia persistente y agresiva a lo largo de su relación con la víctima".

En este sentido, consta en la causa un informe pericial caligráfico reciente, fechado el pasado 7 de febrero, elaborado tras el sometimiento de la esposa, a solicitud de su marido, a una prueba de polígrafo como medio de conocer comportamientos pasados de ella desde que ambos se comprometieron.

Asimismo, la Policía Foral también ha aportado las grabaciones audiovisuales tanto del escenario del crimen como de la declaración prestada por el hijo que presenció la mortal agresión. En la resolución judicial, el magistrado, que ha suspendido la responsabilidad parental del investigado sobre sus hijos, ha acordado derivar a los cuatro menores a los servicios sociales para que se resuelva sobre su situación de desamparo.