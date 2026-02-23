El tribunal considera al procesado autor de un delito de asesinato en grado de tentativa

Un recluso del centro penitenciario Alicante I, en la partida de Fontcalent, ha sido condenado a ocho años de cárcel por intentar matar a otro clavándole en el cuello un bolígrafo modificado, este hecho ocurrido en abril de 2024 en dependencias comunes de la prisión.

La sentencia, dictada por un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, detalla que los dos internos habían mantenido disputas previas al suceso, por lo que la dirección del centro penitenciario desplazó al encausado desde el módulo 11 al 1 con la intención de evitar “posteriores enfrentamientos”.

Lo que se sabe, según la resolución judicial

El acusado aprovechó que el interno con el que mantenía una relación de enfrentamiento se encontraba en una unidad común, realizando un trámite burocrático relacionado con la entrega de la medicación que tomaba, para atacarle con el empleo del bolígrafo que había sido modificado previamente para que tuviese la forma de un cuchillo.

El utensilio quedó clavado en la nuca, en la que se ubican “estructuras vasculonerviosas y respiratorias”, por lo que la agresión hizo peligrar la vida del perjudicado, que tuvo que ser intervenido de urgencia, según el fallo.

La sentencia precisa que, tras la agresión, el acusado se marchó a otra estancia y se cambió de ropa, aunque pudo ser identificado y detenido inmediatamente, puesto que había sido observado por un funcionario de prisiones que presenció los hechos. Asimismo, el ataque había quedado grabado por las cámaras de vigilancia de la prisión.

Las medidas tomadas en el juzgado

El tribunal considera al procesado autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, por el que le impone la pena de ocho años de cárcel.

También establece la medida de alejamiento respecto de la víctima a una distancia mínima de 500 metros durante 20 años, además de otros cinco años de libertad vigilada.

Sobre la responsabilidad civil, la resolución judicial indica que el acusado deberá indemnizar al perjudicado en la cantidad de 2.076,40 euros, de los que responderá subsidiariamente Instituciones Penitenciarias.

La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación