Encuentran muerto a Nachito, el chihuahua casi ciego y sordo desaparecido en Puerto de la Torre

Los dueños del perro recibieron la llamada de una chica que había encontrado el cuerpo del animal en el campo.

La familia temía que el chihuahua, que desapareció por un descuido en la casa, no resistiera mucho tiempo fuera.

Compartir







Nachito, el perro desaparecido la semana pasada en Puerto de la Torre que había logrado movilizar al vecindario para organizar su búsqueda ha sido encontrado muerto. El chihuahua de 16 años desapareció el pasado lunes 16 de brero; fue visto por última vez cuando las cámaras de seguridad de la vivienda familiar captaron cómo salía tras abrirse la puerta accidentalmente como consecuencia del viento, informa el 'Diario Sur'.

El animal era muy mayor y no oía ni veía casi nada

Los dueños del perro recibieron la llamada de una chica que había encontrado el cuerpo del animal en el campo, por la zona de Fuente Alegre, lejos del punto en el que desapareció. El animal era muy mayor y no oía ni veía prácticamente nada, por lo que la familia temía que no pudiera resistir mucho tiempo en el campo sólo, como finalmente ha ocurrido.

El pasado sábado, vecinos de Puerto de la Torre se movilizaron para tratar de encontrar al animal. Voluntarios hicieron una batida desde el parking del Colegio Europa y peinaron las zonas de campo y arroyos cercanos a la urbanización, aunque no encontraron rastros de la mascota.