Pillan a un joven en patinete eléctrico por plena autovía en Sevilla: "Es un riesgo para su vida"

El infractor se enfrenta a una denuncia por conducción temeraria tras ser interceptado en los carriles de la SE-30 en plena campaña de multas

Entra en vigor la nueva normativa de los patinetes en Sevilla: los usuarios se podrán enfrentar a multas de hasta 500 euros

SevillaLa SE-30, una de las autovías de circunvalación con más tráfico y velocidad de Sevilla, fue este martes el escenario de una imprudencia que podría haber terminado mal. La Policía Local interceptó a un usuario de patinete eléctrico circulando por los carriles de esta vía de gran capacidad, un espacio totalmente prohibido para este tipo de vehículos de movilidad personal. Los agentes han abierto un expediente sancionador por conducción temeraria debido al "grave riesgo para el tráfico y para su propia integridad física", según han informado fuentes de Emergencias Sevilla.

Este incidente se produce apenas 48 horas después de que la Policía Local comenzara de forma efectiva a multar los incumplimientos de la nueva normativa municipal. Tras una semana de carácter estrictamente informativo, en la que solo durante el miércoles se apercibió a 200 usuarios, los agentes han pasado a la fase sancionadora para garantizar que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) respeten el nuevo texto legal que entró en vigor el pasado 25 de febrero.

Casco, chaleco y límites de velocidad

La reforma de la ordenanza introduce cambios sustanciales que afectan al día a día de miles de sevillanos. Entre las novedades más destacadas figura la obligatoriedad de utilizar un casco de protección homologado y un chaleco reflectante. Además, la normativa es tajante con la velocidad y los patinetes cuya potencia no exceda los 250 W solo pueden circular por vías ciclistas a un máximo de 15 km/h, velocidad que debe reducirse a los 10 km/h en itinerarios compartidos con peatones.

El estacionamiento es otro de los puntos calientes de la reforma. Desde esta semana, queda terminantemente prohibido dejar el patinete en aceras o zonas peatonales, así como anclarlo a árboles, señales de tráfico o mobiliario urbano. El aparcamiento solo está permitido en los espacios específicamente habilitados para ello, y el incumplimiento de esta norma se considera una infracción leve.

Requisitos estatales y seguridad jurídica

Más allá de las normas locales, Sevilla se alinea con la normativa estatal de la DGT. Esto implica que todos los VMP deben contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil, certificado de circulación y estar inscritos en el registro correspondiente. Asimismo, se mantiene la prohibición de circular por aceras, túneles urbanos y zonas peatonales, así como la restricción de que el vehículo sea ocupado por más de una persona.

La edad mínima para circular se ha fijado en los 15 años, una decisión respaldada por la Policía Local al ser la misma edad que permite el uso de ciclomotores. En cuanto al consumo de alcohol o drogas y el uso de auriculares o teléfonos móviles mientras se conduce, las sanciones siguen siendo severas y se equiparan a las de cualquier otro conductor de vehículos a motor.

Multas de hasta 500 euros

El nuevo cuadro de sanciones establece tres niveles de gravedad. Las infracciones leves, como el mal estacionamiento, conllevan multas de 50 a 100 euros. Las graves, donde se incluye no llevar el casco abrochado, carecer de chaleco o no cumplir la edad mínima, oscilan entre los 101 y los 200 euros. Por último, las muy graves pueden alcanzar los 500 euros, tras elevarse el límite máximo que anteriormente estaba fijado en 400 euros.