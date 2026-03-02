La Policía Local de Sevilla multará desde este lunes a los usuarios de patinetes eléctricos que no cumplan con la normativa

Valencia crea la primera unidad de policía en patinete eléctrico para controlar la seguridad en los carriles bici

Compartir







SevillaLos patinetes eléctricos vuelven al centro de la polémica después de la muerte de un hombre este domingo en Sevilla. Hoy entra en vigor en la capital andaluza una nueva normativa para la circulación de estos vehículos. Los usuarios de patinetes eléctricos podrían enfrentarse a multas de hasta 500 euros si no cumplen la normativa. Entre las novedades destaca la edad mínima para conducir, que es de 15 años y que solo se podrá circular por el carril bici sin superar los 15 kilómetros por hora, según informa Marta Manchón.

Será obligatorio utilizar chaleco reflectante y casco homologado y se prohíbe también estacionar en aceras o en zonas peatonales, ni tampoco anclarlo, apoyarlo en árboles o mobiliario urbano. Ojo que tampoco se podrá circular con auriculares, eso también podría ser motivo de multa. El motivo es el incremento de los accidentes registrados y comunicado así por los centros hospitalarios de la ciudad.

PUEDE INTERESARTE El 47% de los peatones se siente inseguro ante patinetes y otros vehículos de movilidad personal cuando camina por Barcelona

"Esta ordenanza pretende dotar de mayor seguridad al patinete y al peatón", señala el alcalde

La Policía Local de Sevilla comenzará a multar desde este lunes a los usuarios de patinetes eléctricos que no cumplan con la normativa municipal que regula el uso y la circulación de los vehículos de movilidad personal (VMP). "Esta ordenanza lo que pretende, fundamentalmente, es dotar de mayor seguridad al patinete y al peatón", ha defendido el alcalde, José Luis Sanz.

El primer edil ha indicado que en aquellos casos de incumplimiento clasificados como "graves", las denuncias por parte de la Policía Local "ya están teniendo lugar". "En los casos graves ya estamos denunciando, será flexible en lo que queda de semana y, finalmente, el lunes se comenzará a multar", ha añadido.

Los cambios más importantes

Entre las modificaciones más particulares que afectan al usuario se encuentran la prohibición de estacionar en aceras y zonas peatonales, así como anclarlo a elementos de mobiliario urbano o arbolado, entre otros, dado que el estacionamiento solo podrá ser realizado en los espacios habilitados para ello. Así, cabe destacar la obligación de emplear chaleco reflectante y casco de protección homologado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El texto indica que se permitirá circular únicamente por vías ciclistas de la ciudad a los VMP cuya potencia nominal no exceda de 250 W, sin superar los 15 km/h, y reducirla a 10 km/h en itinerarios ciclistas compartidos con peatones.