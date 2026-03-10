Cae un "estafador del amor" en Sevilla tras engañar a una mujer para que le entregara sus ahorros

Redacción Andalucía 10 MAR 2026 - 12:07h.

El detenido mantuvo una relación sentimental con la víctima durante seis meses para solicitarle préstamos bajo falsos pretextos

La Guardia Civil investiga si hay más personas perjudicadas por este vecino de la localidad sevillana de Estepa que llegó a bloquear a la mujer tras pedirle el dinero

SevillaLa Guardia Civil ha detenido en la localidad sevillana de Estepa a un hombre como presunto autor de un delito de estafa bajo la modalidad conocida internacionalmente como love scamming o "estafa del amor". El detenido, cuya identidad no ha trascendido, está acusado de manipular emocionalmente a una mujer para ganarse su confianza y, posteriormente, solicitarle de forma reiterada diversas cantidades de dinero que nunca tuvo intención de devolver.

La investigación, llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Los Alcores, se inició tras la denuncia de la víctima. Según relató a los agentes, todo comenzó a mediados del pasado año 2025, cuando conoció al ahora detenido a través de las redes sociales. Lo que empezó como un contacto digital derivó rápidamente en una relación de carácter sentimental, al menos desde la percepción de la víctima, alimentada por un lenguaje "afectivo y romántico" diseñado meticulosamente por el estafador.

Una dependencia emocional fabricada

El modus operandi del presunto estafador seguía el manual clásico de este tipo de delitos donde lo principal es establecer una conexión emocional intensa para anular la capacidad crítica de la víctima. Una vez que logró crear esa dependencia, comenzó a solicitar préstamos económicos bajo distintos pretextos. Para asegurar la devolución del dinero, el hombre prometía reintegrar cada céntimo en cuanto cobrara una supuesta indemnización pendiente de su entidad aseguradora, un cobro que, según la Guardia Civil, nunca existió.

A diferencia de otros estafadores del amor que operan exclusivamente desde la distancia, el detenido en Estepa llegó a desplazarse en cuatro ocasiones hasta la localidad de la víctima para mantener encuentros personales. Estos viajes no tenían como objetivo afianzar la relación, sino evitar que la mujer sospechara del engaño y, aprovechando la cercanía física, solicitarle nuevos préstamos monetarios para hacer frente a supuestos "pagos sobrevenidos".

El momento de la ruptura y el bloqueo

Tras seis meses de relación y entregas de dinero constantes, la víctima empezó a sospechar que estaba siendo objeto de un fraude. Al solicitar formalmente al varón la devolución de las cantidades entregadas, la respuesta del presunto estafador fue fulminante y cesó toda comunicación con ella, además de bloquear todos sus canales de contacto, desapareciendo por completo de su vida.

Tras las diligencias practicadas por los investigadores, se logró identificar y localizar al autor en Estepa, procediendo a su detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial. No obstante, la Guardia Civil mantiene la investigación abierta y continúa analizando la información obtenida del detenido, ya que no se descarta que existan más personas perjudicadas por este mismo individuo.

El peligro del 'love scamming'

Estas estafas dejan una profunda huella psicológica en las víctimas al verse traicionadas por alguien en quien habían depositado su afecto. Por eso la Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de personas conocidas a través de internet que, en un corto periodo de tiempo, alegan problemas financieros graves y solicitan dinero, especialmente bajo promesas de cobros futuros inciertos.