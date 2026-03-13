Alberto Rosa 13 MAR 2026 - 19:32h.

El músico se sometió a la operación en octubre de 2015, en la que permaneció despierto e interpretó varias piezas musicales para evitar secuelas

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En octubre de 2015, un equipo de Neurocirugía del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga logró extirparle un tumor cerebral a Carlos Aguilera, un músico malagueño que se mantuvo despierto y tocando el saxo durante la intervención para no dejarle secuelas.

La Banda Municipal de Música de Málaga ha confirmado el fallecimiento del músico 10 años después de aquel hito que formaba parte de una cirugía pionera en Europa. Aquella intervención dio la vuelta al mundo, ya que el equipo sanitario llevó a cabo un mapeo de la corteza cerebral del lenguaje musical de Aguilera, que se mantuvo despierto mientras interpretaba varias piezas musicales.

El músico fue becario y formó parte de la Banda Municipal de Málaga en aquel momento. Desde la agrupación han lamentado la muerte de un “magnífico saxofonista” que “fue ejemplo de superación al enfrentarse a una enfermedad y a una cirugía pionera llevada a cabo en Europa, en cuya operación él tenía que tocar su saxofón”, recuerdan.

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“La Banda le recuerda con cariño y quiere expresar sus condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz”, concluye la agrupación en una publicación en sus redes sociales.

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Junto al texto, la Banda ha publicado fotografías del músico en su etapa por la banda y también de aquella operación llevada a cabo en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

La intervención, con una duración de 12 horas, se desarrolló el pasado 15 de octubre y, en la misma, participaron 16 profesionales sanitarios del Hospital Regional; concretamente, tres neurocirujanos, dos neuropsicólogos, tres neurofisiólogos, un anestesista, cinco enfermeras, un auxiliar de enfermería y un celador. Tras permanecer dos semanas hospitalizado, Aguilera fue dado de alta. Entre las piezas musicales que interpretó está la balada de jazz Misty, y el arreglo de una de Johann Sebastian Bach.