Indemnizan con 1,25 millones a unos padres de Sevilla por deficiencias médicas en un parto

Agencia EFE 18 MAR 2026 - 18:22h.

Las deficiencias médicas durante el parto en 2022 provocó en el bebé una encelopatía

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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha llegado a un acuerdo, en el marco de un procedimiento sobre responsabilidad patrimonial, por el que los padres de un bebé de Sevilla serán indemnizados con 1,25 millones de euros por las deficiencias médicas durante el parto en 2022. Este acuerdo ha sido trasladado a través de un escrito, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla que ha llevado este caso sobre responsabilidad civil de la sanidad andaluza.

A consecuencia de estas deficiencias médicas y de haber actuado con mayor celeridad, tras la comprobación de las alteraciones del bebé, no se hubiera producido un gravísimo resultado como encefalopatía, convulsiones neonatales, signos de parálisis cerebral infantil, microcefalia o déficit visual. Según el acuerdo alcanzado entre las partes, la compañía aseguradora abonará la referida cantidad en concepto de indemnización de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Andaluz de Salud.

El acuerdo ha evitado el juicio

Con dicho acuerdo indemnizatorio la parte recurrente deja de tener "interés legítimo en obtener mayor tutela judicial" por haber sido satisfecha su pretensión, fuera y dentro del proceso, y desiste de la reclamación que dio origen al mismo, indica el referido escrito, en el que se pide que se deje sin efecto la práctica de pruebas adicionales.

El abogado de la familia, Fernando Osuna, ha informado de que este acuerdo ha evitado el juicio que tenía previsto celebrarse el pasado febrero. De esta forma, ha explicado el letrado, el SAS admite que las graves secuelas que sufre el hijo son consecuencia de la "muy deficiente" asistencia sanitaria en el hospital.