La dirección del Hospital de Burgos asume "un error humano" en la dosis del medicamento que se le administró a tres pacientes, dos de ellos fallecidos

Los responsables de la muerte de los dos pacientes en Burgos podrían ser imputados por un delito de "homicidio o lesiones imprudentes"

Compartir







El gerente del Hospital de Burgos ha sido claro sobre la muerte de dos pacientes con cáncer: un fallo en cadena, que probablemente tuvo su origen en la farmacia al preparar el medicamento que le fue administrado a cinco personas, dos fallecidas y un tercero que permanece en la UCI. "No se hizo cómo debía haberse hecho", ha admitido Carlos Cartón.

El gerente del hospital, Carlos Cartón, ha dado la cara ante los medios para explicar el error que se ha detectado en la ficha del fármaco, un ‘patrón’ que guía la preparación del medicamento, y en concreto el número de la disolución del vial, que llevó a que los pacientes oncológicos recibieran una dosis hasta seis veces superior a la prescrita.

El médico responsable del centro hospitalario ha insistido en que se ha tratado de un fallo humano, que provocó un exceso de concentración del fármaco administrado y que no tiene que ver con el tratamiento o la dosis prescrita. Un "error numérico" en la ficha de elaboración del fármaco que se usó para preparar la quimioterapia de los afectados, según ha informado El Correo de Burgos.

El grave incidente se hizo público, después de que varios de los pacientes que recibían tratamiento contra el cáncer, acudieran al hospital de Burgos el pasado 18 de diciembre, con el fallecimiento de uno de ellos y pocos días después, el segundo. Las autoridades del centro comprobaron que ambos pacientes sufrieron "efectos adversos hematológicos" que vincularon a un "error humano" durante la preparación de los medicamentos que desató tan fatal desenlace.

"Un problema de la dilución", con origen en la farmacia desencadenó un fallo en cadena

"Ha habido un problema de la dilución, no de la dosis prescrita y la dosis de lo que figura en las bolsas de administración que era la correcta", ha asegurado Carlos Cartón ante los medios poco después de que se hiciera pública la noticia. De los cinco pacientes afectados, dos han fallecido, uno permanece con "pronóstico reservado" en la UCI, mientras otros dos han sido dados de alta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU), que asumen el error como propio sin señalar a nadie de la plantilla, ha reiterado que este grave incidente se limita a un fallo humano concreto, pero que no hay riesgo para otros pacientes.

La preparación de estos medicamento tiene estrictos protocolos de seguridad y cada eslabón de la cadena de este sistema, desde el oncólogo, el farmacéutico y hasta el enfermero que coloca la vía, tienen que comprobar la dosis . Son muchos los profesionales que intervienen en la indicación, en la preparación y en la administración, aseguran los especialistas.