Mabel Cupet Sevilla, 23 MAR 2026 - 14:27h.

Agentes de la Guardia Civil han rescatado al hombre que ha sido trasladado hasta un centro sanitario

Tras los incidentes la circulación ha sido restablecida con normalidad

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La Guardia Civil ha intervenido este lunes 23 de marzo en la SE-30 de Sevilla tras recibir el aviso de que un hombre paseaba completamente desnudo por la vía, lo que ha obligado a cortar algunos carriles y a interrumpir temporalmente la circulación.

El incidente se produjo alrededor de las 11:15 horas. Se han vivido momentos de tensión, cuando algunos conductores se han visto obligados a esquivar al peatón, protagonizando algún frenazo para evitar así causar algún daño al individuo.

Trasladado a un centro hospitalario

Tras recibir el aviso del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, un equipo de la Guardia Civil de Tráfico se desplazó al lugar y procedió a rescatar al hombre, que ha sido trasladado hasta un centro sanitario. Previamente ha sido atendido por el servicio sanitario 061

El suceso ha generado un considerable revuelo entre los conductores de la zona. Finalmente, tras los hechos, la circulación en la SE-30 pudo restablecerse con normalidad posteriormente.