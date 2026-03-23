Un ladrón abandona bajo un coche una mochila robada que contenía un sobre con 2.500 euros en Arahal, Sevilla

Un vecino avisó a los agentes de haber hallado una mochila bajo un coche en la calle Profesora Magdalena Sánchez en Arahal, Sevilla

El dinero se encontraba en un bolsillo interior de la mochila

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La Policía Local de Arahal, Sevilla, ha recuperado una mochila que un ladrón sustrajo de un coche en la localidad y que abandonó, poco después, sin advertir que contenía 2.500 euros en efectivo.

En sus redes sociales, la Policía ha informado de que, sobre las 10:00 de la mañana del pasado sábado 21 de marzo, un vecino avisó a los agentes de haber hallado una mochila bajo un coche en la calle Profesora Magdalena Sánchez en el barrio conocido por el nombre de la Huerta Perea.

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El ladrón no revisó bien la mochila

Una vez en la jefatura, los agentes comprobaron que en la mochila había dos facturas de una empresa de la localidad y, tras mirar en el resto de los bolsillos, encontraron un sobre con 2.500 euros en su interior.

La persona responsable de dicha empresa ha confirmado la propiedad de la mochila y ha manifestado que el dinero correspondía a dos pedidos que un familiar había entregado en el día de ayer.

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Al parecer, el dinero se encontraba en un bolsillo interior por lo que el ladrón, tras comprobar los compartimentos de mayor tamaño de la mochila y no encontrar nada de valor, decidió dejarla abandonada bajo un coche, donde fue encontrada finalmente por un vecino que avisó a la Policía.