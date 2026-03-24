Mabel Cupet Sevilla, 24 MAR 2026 - 16:17h.

El derrumbe no ha provocado heridos, aunque un bebe ha tenido que ser atendido

El agujero del techo tiene una dimensión de unos 5 o 6 metros

Compartir







La caída de parte de un falso techo ha provocado hoy momentos de tensión en el centro de salud San Miguel, en Torremolinos (Málaga). El suceso, registrado en torno a las 13:00 horas, ha afectado a la sala de espera, donde en ese momento se encontraban entre diez y quince personas.

No se han producido heridos, pero si ha tenido que ser atendido un bebe que se encontraba en un carrito. El resto de personas también revisaron que no tuvieran daños personales, si bien el carrito del menor sufrió desperfectos.

Además el fuerte estruendo causado por el desprendimiento alertó tanto a los pacientes como al personal sanitario, que salió rápidamente de las consultas para comprobar lo ocurrido.

PUEDE INTERESARTE El momento en que una niña de dos años es liberada por los bomberos tras quedar su dedo encajado en una silla metálica en Castellar, Valencia

La estructura afectada, de escayola cubría instalaciones como los conductos del aire acondicionado. El agujero provocado por el derrumbe tiene una dimensión de unos 5 o 6 metros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El derrumbe dejó la sala cubierta de trozos de escayola y restos de material de obra, obligando a intervenir para asegurar la zona.

Desde el Sindicato de Enfermería Satse, su delegado en el área, Manuel Mengual, ha criticado el mal estado en el que se encuentran las instalaciones y ha denunciado la falta de mantenimiento. Según ha señalado, se trata de uno de los centros más deteriorados del distrito Costa del Sol.