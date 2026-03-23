Jesús Tavira desaparece y encuentran su coche calcinado: Es uno de los personales claves del crimen sin resolver de María del Carmen Martínez

Encuentran quemado el coche de Jesús Tavira, el hombre de 63 años desaparecido en Alicante desde el pasado miércoles

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El desenlace judicial del caso del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, dejó un crimen sin resolver. El de una anciana de 72 años de edad que recibió dos disparos a bocajarro en la cabeza sentada en su coche Porsche Cayenne dentro del lavadero cuando fue a recogerlo.

El principal sospechoso del crimen, Miguel López (Benetússer, 58 años), uno de sus tres yernos y gerente del establecimiento de compra y venta de coches donde tuvo lugar el crimen fue absuelto por un jurado popular en 2019. El Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio al considerar que la destrucción de un primer borrador del veredicto causó indefensión a la acusación particular, que ejercía el único hijo varón de la víctima. Pero tres años después el Tribunal Constitucional confirmaba su absolución.

Jesús Tavira y sus 232 comunicaciones con Miguel López

Pero el caso vuelve a saltar a la luz por otra razón y es que Jesús Tavira, de 63 años, lleva desaparecido desde el pasado 18 de marzo. No solo eso. Su vehículo fue encontrado el pasado sábado calcinado. Y fue Jesús Tavira el hombre que mantuvo más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso y luego absuelto, Miguel López, del asesinato a tiros de María del Carmen.

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Las 232 llamadas entre Miguel López y Jesús Tavira se produjeron precisamente en los meses en los que la batalla por el control de la empresa de los plásticos, motor económico de la familia Sala, se encontraba en su máximo fragor. Entre los meses de agosto y diciembre de 2016. Tras el asesinato y en los días inmediatamente anteriores, estas llamadas se cortaron de raíz, salvo una registrada el 15 de diciembre (seis días después).

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En sus declaraciones a los agentes, Tavira explicó que las llamadas se debían a una relación exclusivamente comercial con Miguel López, ya que era el propietario de un desguace de vehículos muy cercano al concesionario de coches Novocar, donde se perpetró el crimen sin resolver de María del Carmen Martínez.

Jesús Tavira fue interrogado tres veces. Estuvo en el concesionario la tarde del asesinato y la Policía le atribuyó contactos con un sicario semanas antes de la muerte de Mari Carmen Martínez. Las investigaciones no prosperaron y quedó desvinculado de las pesquisas.

Ahora es Jesús Tavira el que ha desaparecido.