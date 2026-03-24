Los progenitores se encuentran en prisión comunicada y sin fianza por orden de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Barcelona

El hospital en el que ingresó el bebé agredido en Barcelona dio el aviso tras detectar lesiones compatibles con maltrato

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BarcelonaLos padres de un bebé al que presuntamente maltrataron y agredieron sexualmente se encuentran en prisión comunicada y sin fianza en Barcelona por orden de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de la Ciudad Condal. Las autoridades investigan el terrible caso que involucra al menor, de apenas un mes de edad, y que podría “arrastrar secuelas graves de por vida” ante la gravedad de las lesiones que presentaba, las cuales fueron detectadas y denunciadas por el Hospital Vall d’Hebron.

El pequeño ingresó en el centro hospitalario con graves heridas después de que allí lo llevasen los progenitores. Presentaba fracturas y lesiones compatibles con una violación, por lo que los médicos, inmediatamente, activaron el protocolo por un caso de maltrato infantil y avisaron a la Policía.

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Se ha retirado la tutela a los padres y el bebé está bajo tutela de la Generalitat

Los padres, de 42 y 43 años, vecinos de Barcelona, negaron los hechos, al tiempo en que fueron incapaces de dar explicaciones claras al respecto, lo que motivó la rápida activación del protocolo por parte del hospital. Después, el juzgado de instancia de Barcelona decretaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza debido a la gravedad de las lesiones del bebé, y también al riesgo de fuga.

Según fuentes de la investigación citadas por La Vanguardia, el pequeño presentaba fracturas en varios huesos y golpes en las costillas, la cabeza y la nariz, todos compatibles con puñetazos y zarandeos. Además, encontraron otras compatibles con una agresión sexual, alertando todas ellas al personal sanitario, que custodió al pequeño mientras los Mossos acudían al lugar.

Ahora, el menor se encuentra bajo la tutela de la Generalitat, que asegura, en este caso, que el procedimiento ha funcionado. El protocolo priorizará ahora su acogida por parte de familiares cercanos y, en caso de que no sea posible, se buscaría una familia de acogida o un centro especializado.

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Los padres acusados de maltratar y violar a su bebé, en prisión

Los dos progenitores están acusados de presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual a su hijo, que está ahora, concretamente, bajo tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dgppia).

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La detención de ambos se produjo el miércoles 18 de marzo, mientras la investigación del caso, de la que se encarga la Oficina de Atención al Menor (OAM) de los Mossos d'Esquadra, continúa abierta.

La Fiscalía pidió como medida cautelar la prisión de ambos y la suspensión de la patria potestad, entendiendo que había indicios de un delito de maltrato habitual, lesiones recogidas en el artículo 140 o 150 del Código Penal y agresión sexual con penetración.

Además, la decisión para el envío inmediato a prisión atiende también a lo elevado de las penas asociadas a los delitos presuntamente cometidos, la posibilidad de reiteración delictiva y la posibilidad de atentar contra bienes jurídicos del menor.