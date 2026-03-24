Mabel Cupet Sevilla, 24 MAR 2026 - 13:06h.

Fuentes de la investigación han indicado que la hipótesis de la violencia machista parece descartada por ahora

Además, otro hombre ha resultado herido de bala y ha sido trasladado al hospital Torrecardenas

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Agentes de la Guardia Civil investigan la muerte de una mujer en la localidad almeriense de Pechina. En el transcurso del suceso, otro hombre ha resultado herido de bala y ha sido trasladado hasta el hospital Universitario Torrecárdenas.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que, aunque aún es pronto para extraer conclusiones definitivas, la hipótesis de la violencia machista parece descartada por ahora.

Dispositivo policial en la zona

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 11,00 horas en un núcleo de viviendas situado en la Rambla Conquín, según el aviso realizado por los sanitarios del 061, que solicitaban al 112 la asistencia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que se ha movilizado a Guardia Civil y Policía Local.

Un dispositivo policial mantiene acordonada la zona donde han ocurrido los hechos y donde los agentes trabajan sobre el terreno para esclarecer todas las circunstancias de los hechos.