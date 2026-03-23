Mabel Cupet Sevilla, 23 MAR 2026 - 19:30h.

Los alumnos llevan desde noviembre sin poder usar el gimnasio clausurado por riesgo estructural

Han convocado una protesta el próximo martes 24 de marzo para pedir soluciones

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Los padres y madres del colegio CEIP Altos Colegios Macarena de Sevilla no pueden más. Llevan meses denunciando el mal estado en el que se encuentra el centro escolar al que acuden cada día sus hijos. Los alumnos llevan desde el año pasado sin poder utilizar el gimnasio para hacer las actividades deportivas.

Todo empezó en noviembre del año pasado, cuando el hallazgo de grietas en el gimnasio del colegio motivó la intervención de los bomberos. Tras inspeccionar las instalaciones, los técnicos decidieron clausurar el gimnasio por riesgo estructural.

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Según el AMPA desde entonces, el Ayuntamiento de Sevilla “no ha tomado ninguna medida efectiva para solucionar el problema”, dejando a los niños y niñas sin un espacio seguro para recibir clases de educación física durante los últimos cuatro meses.

“Al menos un aula de infantil, donde actualmente estudian alumnos de 4 años, tiene una esquina clausurada debido a una grieta”, denuncian desde el AMPA del centro. La recomendación del personal técnico del Ayuntamiento ha sido simplemente “procurar no ponerse debajo”, mientras que no se ha presentado ninguna propuesta real de reparación o mejora. Según los padres y madres, las visitas de inspección se han limitado a constatar el estado del colegio sin que se avance en soluciones concretas.

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Aulas a 38 grados y sin soluciones de climatización

A estas deficiencias estructurales se suma el problema de la climatización, principalmente cuando el calor aprieta en Sevilla. Dicen que con la llegada del calor, muchas aulas alcanzan hasta 38 grados, según mediciones realizadas por el propio profesorado. En algunas ocasiones, los niños deben abandonar el aula y trasladarse al pasillo para intentar refrescarse. Desde el AMPA se han instalado ventiladores, pero la red eléctrica se sobrecarga con frecuencia, impidiendo su uso. La instalación de aire acondicionado se presenta como un desafío burocrático casi imposible, y la ley de bioclimatización aprobada por el Parlamento en 2020 sigue sin aplicarse en el colegio.

Desde el AMPA, los padres y madres denuncian una “absoluta dejación de funciones” por parte de las administraciones educativas: “Ni la Consejería de Educación ni el Ayuntamiento de Sevilla muestran el más mínimo interés en garantizar que nuestras hijas e hijos se eduquen en un espacio seguro. No pedimos más que seguridad para nuestros niños y niñas”, subrayan.

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El Ayuntamiento niega la dejación de funciones

Por su parte, desde el ayuntamiento aseguran que “en ningún momento ha existido dejación de funciones” y que se ha actuado siguiendo criterios técnicos.

Desde el Consistorio indican que no han ordenado la clausura del gimnasio ni han recibido comunicación oficial al respecto. Tras varios meses de estudio, ya se dispone de un informe técnico que ha permitido programar una intervención para su reparación, que se ejecutará en los próximos días cuando esté disponible la maquinaria necesaria.

En cuanto a las grietas en aulas, los técnicos han instalado testigos para analizar su evolución. Señalan que no son recientes y podrían existir desde hace años, por lo que se está realizando un seguimiento antes de determinar la solución definitiva.

El Ayuntamiento recuerda además que se trata de un edificio histórico de 1894, lo que obliga a intervenciones más complejas, y subraya que está actuando con “rigor y responsabilidad”, priorizando la seguridad.

Han convocado una protesta para denunciar la situación

Pero desde el AMPA del CEIP Altos Colegios Macarena insisten en que la seguridad de los menores no puede esperar y que es responsabilidad de las administraciones garantizar que los espacios educativos cumplan con las condiciones necesarias para los estudiantes.

Por eso, la comunidad educativa del centro ha convocado una movilización para el próximo martes 24 de marzo, a las 8.50 horas en la calle Pacheco y Núñez de Prado, justo en las traseras del centro escolar, para denunciar el deterioro de las instalaciones y la falta de respuesta.

Padres, madres y alumnos protagonizarán una protesta simbólica, realizando actividades deportivas a las puertas del colegio bajo el lema: “A educarnos, a la calle, no nos dejan otra opción”.

Se trata de visibilizar estas carencias y exigir soluciones inmediatas. Según los organizadores, los alumnos del colegio realizarán actividades deportivas a las puertas del centro como gesto simbólico de protesta y de reivindicación de su derecho a una educación en condiciones dignas y seguras.