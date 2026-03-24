Irán lanza una oleada de misiles contra Tel Aviv y otras ciudades israelíes

Donald Trump suspende los ataques contra plantas y refinerías iraníes y anuncia que hay "conversaciones muy positivas y productivas" con Teherán

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La guerra de Israel y EEUU contra Irán entra en su 25º jornada con la marcha atrás de Trump a un ultimátum para instar a Teherán a abrir el Estrecho de Ormuz. Muchas palabras, pero en el campo de batalla los Ejércitos israelíes y estadounidenses han atacado instalaciones energéticas iraníes en Isfahán, al centro del país.

A pesar de que el presidente de EEUU había asegurado que estaban manteniendo negociaciones con el régimen de los ayatolas, algo que Irán ha negado, el fuego continuaba, esta noche, de un lado y otro. Dos infraestructuras energéticas de Irán, ubicadas en Isfahán, han sido atacadas con daños a un edificio administrativo y a una estación de gas, así como del gasoducto de la central eléctrica de Jorramshar, según ha recogido la agencia iraní de noticias Fars.

En el caso de las instalaciones en Isfahán, los daños también se han extendido a otras partes de las instalaciones de gas, así como a viviendas aledañas.

Irán tampoco ha frenado sus ataques. A los ataques sobre la central iraní, la Guardia Revolucionaria ha respondido lanzando una oleada de misiles contra Tel Aviv y otras ciudades de Israel.

En el parte de guerra de este día 25 de marzo, también se incluye, los ataques de Irán a Arabia Saudí y Kuwait con una veintena de drones, que han logrado repeler.

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Trump ha sorprendido este lunes suspendiendo durante cinco días de los ataques a las infraestructuras energéticas iraníes asegurando que estaba en conversaciones con Teherán. Irán ha acusado al presidente de EEUU de generar "bulos" para ganar tiempo y manipular el precio del petróleo.

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El precio del petróleo, mientras tanto ha reiniciado sus ascensos y cotiza en 98 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a caídas en la apertura de los mercados, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

La guerra contra Irán, lanzada por Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, ya ha provocado unos 1.560 muertos, de ellos, 210 menores, según ha confirmado este martes el jefe de la organización de emergencias iraní, Yafar Miadfar.