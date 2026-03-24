El dinero en metálico fue encontrado en un parque de la zona sur de Sevilla

Desde Emergencias Sevilla se ha pedido la difusión de esta información para encontrar al propietario del dinero

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La Policía Local de Sevilla ha pedido colaboración ciudadana para encontrar al propietario de una "cantidad importante de dinero en metálico" que ha sido encontrado en un parque de la zona sur de la ciudad.

Según ha indicado en una publicación en redes sociales 'Emergencias Sevilla', junta al dinero se encuentra un papel con anotaciones "muy concretas" que "podrían ayudar para confirmar la propiedad del dinero recuperado, así como para descartar a oportunistas que pretendan probar suerte".

Difusión y colaboración ciudadana

El dinero fue encontrado concretamente en el distrito de Bellavista-La Palmera, en Sevilla y fue entregado por un vecino de la zona a la comisaría de la Policía Local del Distrito Sur de la capital sevillana situada en la Avenida de la Paz.

Estas anotaciones que se encontraron junto con el dinero, serán claves para la investigación, ya que pueden llegar a facilitar la propiedad del dinero recuperado y, al mismo tiempo, servirán para evitar posibles intentos fraudulentos por parte de personas que traten de reclamarlo sin ser sus dueños.

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Desde Emergencias Sevilla se ha pedido la difusión de esta información con el objetivo de dar con la persona que haya perdido el dinero. Las autoridades confían en que la colaboración ciudadana facilite la localización de su propietario.