Mabel Cupet Sevilla, 24 MAR 2026 - 04:30h.

'Chica' es una gata doméstica que nunca había salido de casa, esta castrada y no lleva microchip

Su dueña ha iniciado una búsqueda en redes sociales con la intención de que algún vecino le aporte alguna pista sobre s paradero

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La incertidumbre y el dolor marcan desde hace días la vida de Isabel Mariscal, vecina de Jerez de la Frontera (Cádiz). Desde el pasado miércoles 11 de marzo no sabe nada de su gata 'Chica', un animal muy querido que, además, necesita medicación diaria para mantenerse con vida.

La mascota se escapó en un descuido de su hermano y desde entonces le han perdido la pista “como si se la hubiera tragado la tierra”. Desde el momento en que notó que 'Chica' no regresaba a casa, Isabel no ha dejado de buscarla incansablemente por calles, parques y rincones de la ciudad. Sin embargo, el paso de los días ha aumentado la angustia.

Nunca había salido de casa y necesita medicación

“Chica no puede estar tanto tiempo sin su tratamiento. Me duele pensar que pueda estar sufriendo, sola, asustada…”, relata su dueña. Para ella, no se trata solo de una mascota, sino de un miembro más de la familia, una compañera inseparable cuya ausencia ha dejado un vacío difícil de llenar.

Esta gatita llegó a su casa hace algo más de 15 meses y se convirtió en un pilar fundamental para todos por el momento en que llegó. Acaba de morir su madre y fue “un rayo de luz” para todos.

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Es de raza siamesa siberiana, esta castrada pero no leva microchip

Chica es una gata doméstica que nunca había salido de casa, desapareció en la calle Geraldino, en la zona conocida como El Chicle. Su dueña la describe como una gata muy bonita, de raza siamesa siberiana, con un pelaje blanco y atigrado, con llamativos ojos azules. Es una hembra, está castrada y no lleva microchip.

Además necesita medicación diaria, lo que convierte su localización en una carrera contra el tiempo. “Nunca había estado fuera tanto tiempo”, explica su dueña, temiendo que el animal, poco acostumbrado al exterior, se encuentre desorientado o escondido en algún rincón cercano. En el tiempo que Chica lleva en casa “No había salido para nada” cuenta con angustia Isabel.

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La gata, de carácter asustadizo, podría haber buscado refugio en garajes, patios o trasteros, permaneciendo en silencio y evitando el contacto humano. Esta posibilidad mantiene en vilo a su familia, que recorre la zona con la esperanza de encontrar cualquier rastro.

Búsqueda a través de las redes sociales

Ante la falta de pistas, esta jerezana ha recurrido a las redes sociales, donde ha iniciado una campaña que no deja de crecer. Por eso ha publicado fotografías de “Chica” con la idea de que si alguien la ve, pueda reconocerla y devolverla a casa donde la esperan.

Sus redes han registrado una ola de solidaridad entre vecinos y usuarios de toda la provincia. Decenas de personas han compartido la publicación, han enviado mensajes de apoyo y, en algunos casos, se han ofrecido a ayudar en la búsqueda sobre el terreno.

La imagen de la gata puede verse en carteles repartidos por distintos puntos de Jerez de la Frontera, en farolas, comercios y tablones de anuncios. En todos ellos, un mismo mensaje: “Se busca. Necesita medicación urgente”.

Ofrece recompensa para quien la devuelva

En un intento desesperado por acelerar su localización, Isabel ofrece una recompensa de 1.000 euros a quien encuentre y devuelva sana y salva “Chica”. “No me importa el dinero, solo quiero que vuelva a casa. Haría lo que fuera por tenerla otra vez conmigo”, afirma.

Una recompensa que por el momento solo le ha supuesto muchas llamadas “de gente sin escrúpulos” pero ninguna que arroje luz sobre el paradero de Chica.