Mabel Cupet Sevilla, 29 MAR 2026 - 06:00h.

Se trata de una iniciativa denominada 'Batas más fuertes' que pretende humanizar la estancia de los más pequeños en los hospitales

Con este proyecto el Betis y su Fundación demuestran que el fútbol puede ser mucho más que deporte

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El Real Betis Balompié, a través de su Fundación, ha dado un paso más en su compromiso social con una iniciativa que une fútbol y solidaridad. Han convertido las camisetas oficiales utilizadas por los jugadores en temporadas anteriores, en batas hospitalarias destinadas a niños y niñas ingresados en los hospitales de Sevilla.

Una segunda vida para estas camisetas antiguas con el objetivo de aportar ánimo, identidad y un mensaje de superación, a los más pequeños, en momentos difíciles.

Una iniciativa que cumple cinco años

Se trata de un proyecto denominado ‘Batas Más Fuertes’ que este año cumple su quinta edición, con la misma buena acogida que en ediciones pasadas.

La entrega de estas batas se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario Virgen Macarena y en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, donde los encargados de hacer llegar estas prendas a los pequeños han sido Rafael Gordillo, presidente de la Fundación; Ryan, Fichaje Estrella; y Ruth, jugadora del Real Betis Féminas. Con su presencia, los representantes del club no solo entregan las batas, sino que han compartido momentos de cercanía, charlas y fotos, llevando consigo un soplo de alegría y el orgullo verdiblanco hasta la puerta de ambos hospitales.

Batas que pretenden humanizar la estancia en los hospitales de los más pequeños

El proyecto ‘Batas Más Fuertes’, convierte preocupaciones en sonrisas, aunque sea por un ratito. Nació con el objetivo de humanizar la estancia hospitalaria, transformando la experiencia de los niños ingresados. Cada camiseta convertida en bata no es solo una prenda, sino un símbolo de fuerza y coraje. La idea es que los pequeños puedan sentir que, incluso en los momentos más complicados, cuentan con el apoyo de todo un equipo y de toda una ciudad. La bata se convierte así en un abrazo simbólico.

Esta iniciativa también refuerza la identidad y los valores que representa el Real Betis: orgullo, solidaridad, compromiso con la comunidad y cercanía con los más vulnerables. El hecho de reutilizar camisetas históricas añade además un componente emocional, al darles una segunda vida que conecta a los jugadores y al club con los niños. Para los pequeños, vestir una bata confeccionada a partir de una camiseta que alguna vez perteneció a su equipo puede ser una fuente de alegría, motivación y estímulo en su recuperación.

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El Betis, un equipo cuyo papel no se limita al terreno de juego

Con ‘Batas Más Fuertes’, el Betis y su Fundación demuestran que el fútbol puede ser mucho más que deporte. Puede convertirse en un vehículo de esperanza, acompañamiento y sonrisas. Cada bata entregada representa la cercanía de un club que entiende que su papel no se limita al terreno de juego, sino que también abarca acciones que transforman vidas y transmiten la fuerza.

De este modo, el Real Betis reafirma su compromiso con la ciudadanía y con su afición, poniendo de manifiesto que sus valores no solo se celebran en victorias y títulos, sino también en gestos solidarios que dejan huella entre los más jóvenes. La iniciativa supone una demostración más de que, los colores verdiblanco, pueden acompañar en los peores momentos, convirtiendo camisetas históricas en verdaderas batas de esperanza y fuerza para los niños hospitalizados.