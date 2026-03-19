Iván Sevilla 19 MAR 2026 - 18:30h.

El Gobierno andaluz ha instalado 18.000 puntos de acceso a internet en 51 centros sanitarios y siete infraestructuras anexas

"Estar conectados reduce el aislamiento y ayuda a pasar mejor los días y horas en hospitales", ha asegurado Juanma Moreno

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SevillaLos pacientes de los hospitales públicos de Andalucía ya pueden estar siempre conectados a internet gracias al despliegue de la "mayor red europea de wifi", que es gratuita para quienes están ingresados en ellos.

El propio presidente andaluz, Juanma Moreno, llevó a cabo su "encendido simbólico" en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y destacó las ventajas de la instalación de hasta 18.000 puntos de acceso.

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En un contexto general de "grave crisis" de la Sanidad en la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía ha invertido en tecnología para inaugurar la nueva conectividad inalámbrica de última generación.

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La podrán disfrutar miles de hospitalizados, familias y demás usuarios, sin ningún coste, de forma segura e incluso sin límite de tiempo ni de consumo de datos. Así lo comunicó el Ejecutivo regional.

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58 centros sanitarios y siete infraestructuras anexas ya disponen de la denominada "Red Wifi Andalucía Vuela", cuyo coste ha sido de 18,5 millones de euros para instalar los rúteres que cuentan con tecnología WIFI6.

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Desde el Gobierno andaluz resaltan que permite acceder a contenido en streaming, a redes sociales, a mensajería instantánea y también a hacer videollamadas con alta calidad. Aunque haya muchísimas personas conectadas a la vez.

"Ayuda a pasar mejor las horas y días en hospitales, reduciendo el aislamiento"

El presidente de la Junta de Andalucía consideraba que "garantizar la conectividad en los centros sanitarios" era una necesidad. Sobre todo porque "está comprobado que estar conectados ayuda a pasar mejor los días y horas en hospitales".

"Reduce el aislamiento al compartir las preocupaciones con los que sientes más cerca. La compañía, el ocio y la conexión con los seres queridos mejoran el ánimo y son factores positivos en la recuperación de los pacientes", aseguró Moreno.

Durante su visita al Virgen del Rocío precisamente él estuvo también acompañando y saludando por breves momentos a algunas personas ingresadas allí por diferentes motivos de salud.

"Hoy todo el que se pueda llevar su móvil, tableta u ordenador portátil al hospital disfrutará de una conexión gratuita y de calidad", reiteraba en declaraciones a los medios tras explicar los detalles de la medida implantada.

Red para sincronizarse con sistemas inteligentes y dispositivos médicos

El popular igualmente añadió que la idea de la red wifi es que dé soporte a los equipos técnicos de los centros hospitalarios andaluces, que cada vez están más modernizados y avanzados. Para que así estén conectados entre sí.

A través de esta tecnología instalada pueden sincronizarse con sensores y sistemas inteligentes, pantallas informativas, equipos de electromedicina e incluso ecógrafos, entre otros dispositivos médicos que se utilizan.

Esto significa avanzar en una sanidad más digital que revierte en un servicio más eficaz e innovador, lo que a la postre se traduce en más agilidad, fiabilidad y rapidez en los procesos", apuntó además.

Wifi con amplio escudo de seguridad y análisis antivirus continuo

Respecto al servicio, una de las cuestiones que más inquietud genera para los usuarios que desean usar internet fuera de casa es la seguridad de las redes wifi públicas. Especialmente ante el posible robo de datos sensibles.

En esta materia, el Gobierno andaluz matizó que la de "Andalucía Vuela" está dotada de un amplio escudo de seguridad. Junto a un sistema avanzado de filtrado de contenidos, algo que ayudará a bloquear páginas maliciosas o inapropiadas.

Con ambos métodos de prevención de riesgos, el cifrado de todas las conexiones va acompañado de un análisis antivirus continuo. Es decir, que se realizarán controles periódicos para evitar brechas de seguridad.

Único requisito: completar un proceso de registro

El único requisito para empezar a usar la red wifi es completar un proceso de registro en ella para el que se necesita un teléfono móvil. Ya que el sistema envía un código al número que previamente se le ha indicado para iniciar sesión.

En pequeños carteles con el fondo amarillo que se han distribuido por los hospitales se explica cómo conectarse de esa sencilla forma. Ya lo han hecho más de 376.000 usuarios, según ha podido contabilizar la Junta.

"Somos referentes de conectividad en Europa con esta red. Consolidamos una infraestructura digital sólida y moderna, mejorando los servicios públicos esenciales", expresó Moreno al citar el "hito" que supone.

Concluyó asegurando que completaban así el "proyecto iniciado en 2022 con una inversión total de 65 millones de euros y que está presente ya en 10.500 sedes públicas: centros de salud, colegios, museos, sedes judiciales...".