Iván Sevilla 18 MAR 2026 - 05:30h.

La bufanda desapareció fuera del Estadio de La Cartuja en Sevilla, "en un pequeño despiste" antes del partido jugado entre Betis y Celta

"Tiene un peso sentimental, estoy muy unida a Adrián, era el segundo partido al que asistía conmigo", nos cuenta Carmen, madrina del pequeño

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SevillaUna familia sevillana lleva desde el 15 de marzo pidiendo ayuda para encontrar la bufanda perdida de Adrián, un niño del Betis que fue a ver el último partido del equipo en casa. "Es especial, se la regalé el día que nació", nos ha contado su madrina.

Carmen Racero, quien también es prima hermana del menor de seis años, publicó en sus redes sociales lo que les había ocurrido en el exterior del Estadio de la Cartuja de Sevilla, antes del encuentro que jugaron los verdiblancos con el Celta de Vigo.

Ha dado más detalles a Informativos Telecinco, relatando que la bufanda desapareció "en un pequeño despiste" que tuvieron después de "conocer a Palmerín" (la mascota del club). "Adrián se hizo una foto con él, cerca de la tienda", recuerda.

"Nos dimos cuenta a los pocos minutos, pero ya no estaba allí y a quien preguntamos por la zona nos dijeron que no sabían nada ni la habían visto", añade la joven rememorando los hechos en la previa del enfrentamiento liguero.

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Ha hecho un llamamiento a la afición bética para intentar recuperarla, pues nos admite que "tiene un peso sentimental", ya que Carmen le lleva regalando a Adrián "cosas del Betis" desde su nacimiento. Una fue la bufanda perdida.

También nos ha desvelado la pasión verdiblanca que tanto ella como su madre (la tía del niño) han transmitido al ya pequeño seguidor del equipo: "Era el segundo partido al que asistía conmigo, iba muy contento".

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"Estoy muy unida a él, le hemos inculcado el beticismo"

La sevillana nos ha destacado igualmente que "desde hace poco Adrián se ha aficionado mucho al fútbol" gracias al amor por este deporte y, especialmente, al Real Betis, que "ha heredado" gracias a ellas.

"Sus padres no son muy futboleros, así que nosotras le hemos inculcado el beticismo, que no siempre pasa de padres a hijos o de abuelos a nietos, también pasa de madrinas a ahijados", nos ha confesado acerca de su caso.

"Estoy muy unida a él desde que nació, lo considero mi niño porque soy hija única, no tengo sobrinos y mi tía me hizo el gran regalo de elegirme como madrina de Adrián", nos ha contado Carmen.

El primer partido en el Estadio de La Cartuja al que acudieron juntos fue contra el Valencia, en el que los de Manuel Pellegrini vencieron por dos goles a uno, con los tantos de Chimy Ávila y Pablo Fornals el 1 de febrero.

"Tengo pensado regalarle el carnet 'Soy Bético'", nos avanza Carmen

Esta joven de la localidad de Coria del Río (Sevilla) quiere vivir más momentos con el pequeño, viendo jugar a su Betis: "Me gustaría que dentro de un tiempo pueda ser socio y venir conmigo a todos los partidos".

"Para ello, tengo pensado regalarle el carnet 'Soy Bético'", nos avanza Carmen. De esta forma, Adrián quedaría más vinculado al club verdiblanco del que ya "viste con orgullo su camiseta", dice su prima.

Incluso nos relata que cuando acude a su casa a verlo, él quiere que "le chute balones para que él los pare". "Dice que quiere ser portero, portero del Betis. Además, no para de hacer preguntas sobre fútbol y sobre el equipo", admite.

La joven lleva al conjunto andaluz "en el corazón", como refleja en sus perfiles de redes sociales con incluso una fotografía de ella sonriendo mientras está sentada en el banquillo verdiblanco.

Rememora que Adrián "disfrutó muchísimo" en su estreno en La Cartuja cuando ganaron a los valencianistas y que, desde aquella experiencia, le manifestó que deseaba volver a repetir todas las veces que sea posible. Aunque en la última el Betis no pudo ganar.