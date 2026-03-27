Mabel Cupet Sevilla, 27 MAR 2026 - 13:54h.

Su dueño ofrece 200 euros de recompensa a quien aporte una pista fiable de su paradero

El animal que lleva seis años con su dueño, tiene un plumaje llamativo fácil de reconocer

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La desaparición de un pequeño agaporni mantiene movilizados a vecinos de Campanillas, en Málaga, desde que su propietario denunciara la pérdida del ave, que responde al nombre de Karma. La familia ha iniciado una búsqueda activa en la zona y solicita la colaboración ciudadana para localizar al animal, ofreciendo una recompensa de 200 euros a quien aporte información fiable que permita encontrarlo.

Manuel pareja, su dueño, dice que se encuentra en un sinvivir desde el pasado lunes 23 de marzo, cuando Karma se escapó de su casa, por un descuido tras la visita del cartero. Asegura que le siguió, pero que no pudo alcanzarlo, porque se subió a una cornisa de gran altura. Desde entonces no encuentra consuelo: “me encuentro fatal”. El animal lleva viviendo con él desde hace seis años y “pensar que no puedo volver a verlo más me hace querer hasta morirme” añade.

La última vez que la vio fue en un descampado lleno de maleza. Pareja se adentró allí hasta el cuello, como nos relata, buscando desesperado por todos los árboles a Karma, pero a pesar de su esfuerzo su intento fue en vano.

Un agaporni doméstico con plumaje llamativo

Karma es un pájaro doméstico fácilmente reconocible por su llamativo plumaje: presenta el pecho de color amarillo, alas verdes, cabeza negra y un característico pico rojo. Su dueño subraya que no se trata de un ave acostumbrada a la vida en libertad, lo que incrementa el riesgo para su supervivencia fuera del entorno doméstico.

Además, Manuel describe a Karma como un ave muy cariñosa y simpática, que siempre está feliz y que le gusta que le acaricien y que le den besos. “Es un ser de Luz” dice su dueño quien asegura que “Te alegra la casa”.

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Según explica, el animal podría encontrarse desorientado y asustado, aunque no descartan que, debido a su carácter sociable, se acerque a personas en busca de alimento o protección. Este comportamiento podría facilitar su localización si algún vecino lo ha visto en patios, terrazas o zonas ajardinadas del entorno.

Su dueño ha colocado carteles por la zona donde desapareció

La desaparición se ha producido en el área de Campanillas, donde se han intensificado los avisos a través de redes sociales y carteles informativos con los que Manuel ha empapelado la zona. Todos los días desde las seis y media de la mañana, Manuel busca a Karma sin descanso: “Estoy agotado física y mentalmente”.

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La familia insiste en la importancia de no intentar atraparlo de forma brusca si es avistado, para evitar que huya, y recomienda contactar de inmediato con los propietarios.

Las redes sociales se han volcado

Una búsqueda que también ha iniciado a través de las redes sociales y de páginas especializadas en animales: “Todo es poco para encontrarla”. Sabe que no es una tarea fácil, pero no pierda la esperanza de reencontrase con Karma y, por eso, toda ayuda es poca.

Mientras continúa la búsqueda, los dueños de Karma apelan a la solidaridad vecinal para poder recuperar a su mascota, destacando el valor emocional que el animal tiene para la familia. Cualquier información puede resultar clave para lograr que el agaporni regrese a su hogar.